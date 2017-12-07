ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какой сегодня праздник: 8 декабря 2017 года

08.12.2017 00:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Знаете ли вы, что 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ? О том, чем еще ознаменовано 8 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 8 декабря

В 1955 году ПАСЕ утвердила свой флаг, ныне флаг Евросоюза.

В 1999 году в Москве прошло подписание Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.

8 декабря также отмечается Международный день художника.

Кто родился 8 декабря

8 декабря в православном календаре 

Православные 8 декабря 2017 чтут память святого Климента и отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Именины

В этот день именины у Андрея, Александра, Виктора, Василия, Иллариона, Ивана, Григория, Климента, Кузьмы, Николая, Павла, Петра, Семена, Ярослава.

8 декабря в народном календаре

В этот день отмечается память папы Римского Климента I.

В Климентьев день любое ответственное дело надо было начинать натощак. Женщины 8 декабря уже садились прясть у окна — там было светлее из-за снега. 

Одно из самых важных поверий было связано с людьми, которые родились в этот день. Считалось, что у дома родившегося на Клима собираются волки, поэтому именинник старался не выходить из помещения.

Также в этот день обращали внимание на погоду: если в этот день рано запели петухи, значит вскоре будет оттепель.

Народ 8 декабря говорил: "На Климента мороз насыпал белых роз".

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот день является 342-м в григорианском календаре, до Нового года остается 23 дня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Позвольте себе влюбиться в 2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика