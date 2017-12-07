Какой сегодня праздник: 8 декабря 2017 года

Знаете ли вы, что 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ? О том, чем еще ознаменовано 8 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 8 декабря

В 1955 году ПАСЕ утвердила свой флаг, ныне флаг Евросоюза.

В 1999 году в Москве прошло подписание Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.

8 декабря также отмечается Международный день художника.

Кто родился 8 декабря

8 декабря в православном календаре

Православные 8 декабря 2017 чтут память святого Климента и отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Именины

В этот день именины у Андрея, Александра, Виктора, Василия, Иллариона, Ивана, Григория, Климента, Кузьмы, Николая, Павла, Петра, Семена, Ярослава.

8 декабря в народном календаре

В этот день отмечается память папы Римского Климента I.

В Климентьев день любое ответственное дело надо было начинать натощак. Женщины 8 декабря уже садились прясть у окна — там было светлее из-за снега.

Одно из самых важных поверий было связано с людьми, которые родились в этот день. Считалось, что у дома родившегося на Клима собираются волки, поэтому именинник старался не выходить из помещения.

Также в этот день обращали внимание на погоду: если в этот день рано запели петухи, значит вскоре будет оттепель.

Народ 8 декабря говорил: "На Климента мороз насыпал белых роз".