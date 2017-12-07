|
Какой сегодня праздник: 8 декабря 2017 года
08.12.2017 00:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ? О том, чем еще ознаменовано 8 декабря, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 8 декабря
В 1955 году ПАСЕ утвердила свой флаг, ныне флаг Евросоюза.
В 1999 году в Москве прошло подписание Договора о создании Союзного государства России и Беларуси.
8 декабря также отмечается Международный день художника.
Кто родился 8 декабря
8 декабря в православном календаре
Православные 8 декабря 2017 чтут память святого Климента и отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Именины
В этот день именины у Андрея, Александра, Виктора, Василия, Иллариона, Ивана, Григория, Климента, Кузьмы, Николая, Павла, Петра, Семена, Ярослава.
8 декабря в народном календаре
В этот день отмечается память папы Римского Климента I.
В Климентьев день любое ответственное дело надо было начинать натощак. Женщины 8 декабря уже садились прясть у окна — там было светлее из-за снега.
Одно из самых важных поверий было связано с людьми, которые родились в этот день. Считалось, что у дома родившегося на Клима собираются волки, поэтому именинник старался не выходить из помещения.
Также в этот день обращали внимание на погоду: если в этот день рано запели петухи, значит вскоре будет оттепель.
Народ 8 декабря говорил: "На Климента мороз насыпал белых роз".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот день является 342-м в григорианском календаре, до Нового года остается 23 дня.
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии