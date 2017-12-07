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БЖД с 10 декабря вводит новый график пассажирских поездов

08.12.2017 16:42 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек – Sputnik. Новый график движения поездов на 2017-1018 годы вводится на Белорусской железной дороге с 10 декабря.

БЖД с 10 декабря вводит новый график пассажирских поездов
© Sputnik / Виктор Толочко
БЖД оснащает проводников в поездах платежными терминалами

Как подчеркнули в БЖД, график формирован с учетом востребованности маршрутов, потому было принято решение сохранить существующие актуальные для пассажиров направления, которые связывают Минск со странами СНГ и Балтии, а также расширить маршрутную сеть как в международном сообщении, так и внутри республики.

Попасть из Минска в Вильнюс с 10 декабря можно будет на современных электропоездах формирования Белорусской железной дороги и Литовских железных дорог, подчеркнули в БЖД. Время нахождения в пути останется прежним – 2 часа 30 минут.

Ежедневно будут курсировать составы между Минском и Варшавой. Правда, чтобы попасть из одной столицы в другую нужно будет сделать пересадку в Бресте. Расписание новых поездов № 127/128 Брест – Варшава – Брест и № 728/727 Брест – Минск – Брест согласовано по времени для пересадки пассажиров на станции Брест-Центральный при следовании в оба направления. Пограничные и таможенные операции в составе поезда Польских железных дорог будут проводиться на станции Брест-Центральный, при этом пассажирам необходимо перейти из состава в состав, которые находятся на соседних путях у одной платформы.

Кроме того, принято решение увеличить – с учетом спроса – количество рейсов в болгарскую Варну. В летний период частота обращения поезда № 451/452 Минск – Варна будет увеличена с 8 до 16 рейсов. Четыре рейса будет выполнено в июне, по пять в июле и августе, и еще два рейса в сентябре.

В летний период ежедневно будет курсировать поезд № 94/93 Минск – Одесса. Предусмотрено также ежедневное сообщение между Минском и Херсоном, Минском и Бердянском за счет организации беспересадочных вагонов.

Более подробно ознакомиться с расписанием движения поездов можно на сайте Белорусской железной дороги.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Чаще в грядущей летний сезон будут ходит поезда в болгарскую Варну и ежедневно в украинскую Одессу.

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