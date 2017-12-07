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Очередность вашего рождения в семье: как это влияет на характер и личность

08.12.2017 17:20 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Оказывается, на ваш характер и особенности личности очень влияет то, каким по счету вы появились в вашей семье: то есть были ли вы старшим, вторым, последним или единственным ребенком. Теория значимости очередности рождения возникла еще в начале 20 века, и её автором был Альфред Адлер.

Очередность вашего рождения в семье: как это влияет на характер и личность

Сейчас эту теорию скорее увязывают с психологией, а ученые активно исследуют типы личностей людей в сочетании с очередностью их рождения. Оппоненты же утверждают, что большинство этих исследований не совсем точны, поскольку в них не принимаются во внимание такие существенные социальные аспекты, как этническая принадлежность, уровень образования и достаток. Проверьте себя на тип личности, и скажите, насколько это соответствует действительности.

● Первенец (самый старший)

Первенец может быть несколько старомодным или консервативным, а также ориентированным на абсолютное лидерство во всех сферах. Будучи самым старшим, он несет ответственность за своих младших сестер и братьев. Первые дети вырастают очень заботливыми людьми, нередко сами рано становятся родителями и любят во всем проявлять инициативу. Иногда в них проявляется такое неприятное качество как стремление к гиперопеке и полному контролю. Это наиболее яркие и очевидные черты, наблюдаемые у большинства детей-первенцев.

● Второй, третий… (средний ребенок)

Второму (третьему и так далее) ребенку трудно успевать идти в ногу со своими старшими братьями и сестрами, потому их ожидания от жизни намного выше. Средние дети, вероятно, будут очень амбициозными, но почти никогда эгоцентричными и эгоистичными. Они ставят перед собой необоснованно высокие цели, чтобы не быть хуже на фоне старших, но это фактически приводит к большему количеству неудач и поражений. Если они умеют учиться на своих ошибках, то это делает средних детей только сильнее.

● Самый младший

Последний ребенок получает больше всего заботы, внимания и любви от всех членов семьи. Это делает его менее опытным и более зависимым. Но есть в этом и свои плюсы: младшие дети более мотивированы на то, чтобы обогнать старших братьев и сестер и постараться максимально преуспеть в жизни. Они очень хотят быть лучшими. Младшие дети чаще становятся творческими людьми, они также весьма общительны, но могут быть и абсолютно инфантильными и безответственными.

● Единственный ребенок

Поскольку у него нет братьев и сестер, он конкурирует со своими родителями. Нередко единственные дети очень избалованы, поскольку основной фокус внимания направлен только на них, и они ожидают такого же повышенного внимания и признания и вне семьи: в школе, на работе, в отношениях. Они зависимы и эгоистичны, и у них даже бывают проблемы с общением и взаимодействием в социуме. Единственного ребенка может отличать перфекционизм и желание быть идеальным и совершенным, однако в реальной жизни у него быстро наступает разочарование, и это очень мешает его развитию и прогрессу.

Тем не менее, даже если очередность рождения может повлиять на личность человека и его интеллектуальный уровень, очень важно еще и учитывать отношения между ребенком (детьми) и их родителями, а также общую домашнюю атмосферу и методы воспитания. Очередность вашего рождения в семье: как это влияет на характер и личность

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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