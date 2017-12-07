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Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

08.12.2017 19:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Жизнь – штука непредсказуемая, не так ли? И на некоторых кадрах это видно особенно чётко. Конечно, нам хочется сделать удачный снимок, но иногда в сюжет вмешивается кто-то или что-то, делая его совершенно нелогичным, странным и даже потусторонним. Именно так и вышло на этих фотографиях.

1. Собачье эго

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

2. Озадаченная вода.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

3. Потрясающая прическа.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

4. Влюбленные птицы.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

5. Когда тебе кажется, что ты очень круто выглядишь верхом на страусе.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

6. 14 ветряных турбин в один ряд.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

7. «Чужой» уже среди лошадей.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

8. Летающая тарелка в тумане?

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

9. Потрясающие наушники.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

10. Как испортить кадр? Просто небрежно выбросить окурок.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

11. Что-то тут не так с ногами.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

12. Да кому нужна лодка?

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

13. Суперпёс спасает Пизанскую башню.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

14. Да что вы знаете о неудачном дне!

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

15. Отважитесь ли вы воспользоваться этим туалетом?

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

16. Человек и птица или все же человек-птица?

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

17. Селфи с жабой.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

18. Очень неожиданный поцелуй в шею.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

19. Собаки тоже любят кофе.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

20. Когда ваша девушка – действительно ангел.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

21. Эффект Джекилла-Хайда?

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

22. Когда ты в душе вождь племени.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

23. Кража солнца.

Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

Текст: Flytothesky.ruОчень удачные фото, пойманные в нужный момент

 
 
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Жизнь – штука непредсказуемая, не так ли? И на некоторых кадрах это видно особенно чётко. Конечно, нам хочется сделать удачный снимок, но иногда в сюжет вмешивается...

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