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Очень удачные фото, пойманные в нужный момент
08.12.2017 19:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Жизнь – штука непредсказуемая, не так ли? И на некоторых кадрах это видно особенно чётко. Конечно, нам хочется сделать удачный снимок, но иногда в сюжет
1. Собачье эго
2. Озадаченная вода.
3. Потрясающая прическа.
4. Влюбленные птицы.
5. Когда тебе кажется, что ты очень круто выглядишь верхом на страусе.
6. 14 ветряных турбин в один ряд.
7. «Чужой» уже среди лошадей.
8. Летающая тарелка в тумане?
9. Потрясающие наушники.
10. Как испортить кадр? Просто небрежно выбросить окурок.
11. Что-то тут не так с ногами.
12. Да кому нужна лодка?
13. Суперпёс спасает Пизанскую башню.
14. Да что вы знаете о неудачном дне!
15. Отважитесь ли вы воспользоваться этим туалетом?
16. Человек и птица или все же человек-птица?
17. Селфи с жабой.
18. Очень неожиданный поцелуй в шею.
19. Собаки тоже любят кофе.
20. Когда ваша девушка – действительно ангел.
21. Эффект Джекилла-Хайда?
22. Когда ты в душе вождь племени.
23. Кража солнца.
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Жизнь – штука непредсказуемая, не так ли? И на некоторых кадрах это видно особенно чётко. Конечно, нам хочется сделать удачный снимок, но иногда в сюжет вмешивается...
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