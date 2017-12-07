Очень удачные фото, пойманные в нужный момент

Жизнь – штука непредсказуемая, не так ли? И на некоторых кадрах это видно особенно чётко. Конечно, нам хочется сделать удачный снимок, но иногда в сюжет вмешивается кто-то или что-то, делая его совершенно нелогичным, странным и даже потусторонним. Именно так и вышло на этих фотографиях.

1. Собачье эго





2. Озадаченная вода.





3. Потрясающая прическа.





4. Влюбленные птицы.





5. Когда тебе кажется, что ты очень круто выглядишь верхом на страусе.





6. 14 ветряных турбин в один ряд.





7. «Чужой» уже среди лошадей.





8. Летающая тарелка в тумане?





9. Потрясающие наушники.





10. Как испортить кадр? Просто небрежно выбросить окурок.





11. Что-то тут не так с ногами.





12. Да кому нужна лодка?





13. Суперпёс спасает Пизанскую башню.





14. Да что вы знаете о неудачном дне!





15. Отважитесь ли вы воспользоваться этим туалетом?





16. Человек и птица или все же человек-птица?





17. Селфи с жабой.





18. Очень неожиданный поцелуй в шею.





19. Собаки тоже любят кофе.





20. Когда ваша девушка – действительно ангел.





21. Эффект Джекилла-Хайда?





22. Когда ты в душе вождь племени.





23. Кража солнца.





Текст: Flytothesky.ru