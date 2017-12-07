7 качеств действительно сильной личности

Каждая личность уникальна, но мы обычно уважаем и восхищаемся теми людьми, которых принято считать сильными, цельными и самодостаточными. В принципе, любой из нас стремится стать такой личностью. Вы, кстати, тоже можете быть ею! Вот, например, 7 типичных признаков сильного человека. Проверьте себя на их наличие.





1. Они скрупулезно отбирают собственный круг общения

Одобрение и признание – это не то, к чему стремятся сильные люди. Они понимают, что «те, кто высказывается против, внимания не заслуживают, а те, кто это внимание заслуживают, не будут против». Проще говоря, если вам повезло иметь в друзьях сильную личность, гордитесь: вы однозначно завоевали доверие и безусловное уважение этого человека.

2. Они терпеть не могут вопиющего невежества

Человеческое невежество выражается по-разному: например, в безразличии и безответственности, нетерпимости и ненависти. Сильные личности такие качества не выносят и усиленно сторонятся людей, которым они присущи. Зато они безмерно ценят сознательность, образованность и добросердечие. А еще они никогда не станут растрачивать свою энергию и время на то, что препятствует развитию и тянет назад.

3. Им совершенно не нужно внимание к их персоне

Хотя личность сильного человека может привлечь внимание окружающих, в жизни ему это совершенно не нужно. Эти люди не боятся быть в одиночестве и не особо переживают насчет чужого мнения. Быть любимцем публики – это, определенно, не та роль для по-настоящему сильной личности.

4. Они умеют быть потрясающими слушателями

Вам приходилось обращать внимание на поведение людей, когда они притворяются, что внимательно слушают? Они смотрят по сторонам, постоянно ерзают или ковыряются в своем телефоне. Конечно же, сильная личность себе этого не позволит: такой человек всегда очень внимательно выслушивает собеседника, проявляя максимум участия и заинтересованности.

5. Их жизнь свободна от страхов

Среднестатистические люди всегда опасаются гипотетических будущих неприятностей и предпочитают комфорт и полную безопасность, отказываясь от своих желаний и целей. Сильные люди этого не понимают. Они, несомненно, тоже могут испытывать страх, но вот только эти страхи никак их жизнь не контролируют.

6. Во всех проблемах они видят удачные возможности

Если люди в основном хотят «комфорта и полной безопасности», избегая всевозможных проблем, сильные личности проблем не боятся: они менее озабочены вопросом собственного комфорта, а на случай возникновения каких-либо затруднений и препятствий у них всегда есть план действий. Они превосходно умеют трансформировать проблемы в полезные возможности.

7. Они не выносят отговорок и оправданий

Вместо ненужных и глупо звучащих оправданий сильные личности сознательно направят все свои силы на поиск выхода из проблемной ситуации, какими бы сложными такие решения не казались. Отговорки для сильных людей – это самое нежелательное и непозволительное действие, которое они не приемлют для себя и не выносят в окружающих.

Текст: Flytothesky.ru