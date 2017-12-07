Я научу свою дочь смелости, а не совершенству

Женщин с рождения учат быть добрыми, любящими, терпеливыми, внимательными, вежливыми, заботливыми, нежными и милыми. Да, нас, можно сказать, усиленно тренируют на выработку всех этих качеств.





По мере взросления мы сами учимся быть сильными и быть умными, уметь прощать, но не казаться слабыми, жертвовать, но не быть самоотверженными, особенно, когда это касается мужчин, которых мы выбираем или просто впускаем в свою жизнь.

Слишком много ожиданий, слишком много правил, слишком много общественных инструкций, выданных нам с самого раннего возраста, которые предписывают, как действовать, чувствовать, быть – что значит быть «хорошей женщиной», «порядочной женщиной», «сильной женщиной», «мудрой женщиной, «достойной женщиной». Как будто мы как-то уже не достойны. Как будто любовь и уважение – это то, что мы усиленно зарабатываем, а не заслуживаем.

В мире, где совершенство – это основной фокус внимания, где безупречность – это вожделенный идеал, одобряемый социумом, я буду растить свою дочь по-другому. Я научу ее не убиваться из-за условного несовершенства фигуры и не брать в голову то, что ей внушает общество.

Вместо этого я научу её быть храброй. Я научу ее устанавливать свои собственные правила. Я научу ее, как ставить перед собой цели, которые сможет достичь только она. Я научу ее составлять свои собственные планы и так же спокойно разрушать их, когда они будут устаревать.

Я научу свою дочь тому, что нет никакой необходимости приспосабливаться к установленному образцу и соответствовать чужим идеям, мыслям или ожиданиям.

Я буду учить свою дочь тому, что не важно быть идеальной, я буду поощрять ее совершать ошибки, падать, подниматься, любить и чувствовать, и быть тем, кем она хочет быть. Я научу её не бояться своих талантов и позитивных качеств, голоса своего сердца и голоса своего разума. Я научу ее быть очень смелой.

Потому что она не станет самой собой, если будет бояться звука собственного голоса; если она будет бояться отстаивать то, что её ценно и дорого; если она будет нерешительной ради того, чтобы в глазах других выглядеть безупречной. Если она станет концентрироваться на том, чтобы быть совершенным человеком, думая, что шаблоны красоты и условной пристойности диктует общество, то она никогда не поймет свои внутренние силы и свою уникальность.

Она никогда не узнает весь свой потенциал, если она не будет достаточно смелой. Поэтому я научу ее быть смелой. Делать шаг вперед. Стоять за себя и сражаться. Я научу ее тому, что оценки «совершенству» непомерно завышены, что попытка быть «идеальной» утомительна. И лучше всего просто быть настоящей, живой и подлинной.

Я научу ее сопротивляться установленным границам, развивать «мышцы» и говорить правду. Я научу ее делать максимум попыток и терпеть неудачи. Падать, подниматься и снова рваться в бой. Я однозначно научу её этому, потому что знаю, что ей хватит сил.

А я просто буду стоять рядом, незаметно вытирая предательскую слезинку, потому что буду видеть какой сильной и самодостаточной личностью она становится.

Текст: Flytothesky.ru