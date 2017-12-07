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Выберите картинку и узнайте ваше отношение к любви и романтике
08.12.2017 20:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы все воспринимаем любовь и романтику по-разному. Поэтому предлагаем вам простой тест, чтобы вы могли
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Мы все воспринимаем любовь и романтику по-разному. Поэтому предлагаем вам простой тест, чтобы вы могли увидеть то, как лично вы это понимаете и как проявляете...
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Архив (Калейдоскоп)
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