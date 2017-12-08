Криминальные наклонности каждого знака зодиака: от меньшей степени к большей

Одни люди просто жить без проблем не могут, а другие, напротив, всеми силами стремятся их избежать. Если вам интересно к кому из этих людей относитесь вы, посмотрите, как в вашем гороскопе присутствует Уран. Эта планета связана с хаосом, нарушением правил и отказом от статуса-кво. Она не всегда проявляется в отрицательном аспекте, поскольку также покровительствует прогрессу и эволюции посредством изменений, но если она работает против вас, то это энергия непокорности и бунтарства. Итак, кто же из вас наиболее склонен к тому, чтобы преступать законы?





1. Дева

Дева никогда не ищет проблем и скорее сама будет бороться с преступностью, нежели станет её частью. Организованная Дева, обожающая копаться в деталях, будет отличным работником юридической сферы. Она живет исключительно по правилам и вряд ли нарушит хоть одно из них.

2. Рак

Рак – еще один тихий, мирный знак, который предпочитает отсиживаться в тени. На преступление он не пойдет, но вполне может оказать помощь реальным преступникам. Если этот знак кого-то любит, то он на многое может закрыть глаза, но сам нарушителем вряд ли станет.

3. Телец

Телец может быть опасно жестоким, если ему приходится защищать себя и свою собственность, но в остальном этот знак предпочитает жить мирно. Хотя он любит красивую жизнь, но также прекрасно понимает границы дозволенного. Телец обожает дорогие и высококачественные вещи, но это не значит, что он готов их отнять у кого-то другого.

4. Весы

Весы хотят, чтобы к каждому относились справедливо. Они не причинят боль другому человеку и не возьмут то, чего не заслуживают. Однако Весы отлично понимают, что закон не всегда справедлив. Если они и идут на неправедные поступки, это не потому, что они хотят нарушить установленные правила, а потому, что желают изменить их плохие пункты.

5. Стрелец

Добродушный и гибкий Стрелец, как правило, держится подальше от проблем, но у него самого есть проблема с контролем своих эмоций и желаний. Когда этот знак в восторге от какой-то перспективы или идеи, то может немного отступить от правил, чтобы добиться своего.

6. Лев

Добродушный Лев не любит причинять кому-либо вред, но ему постоянно нужны внимание и похвала, и иногда львиное эго может выйти за рамки дозволенного. Если этот знак ощущает, что его игнорируют, то он может вытворить что-нибудь этакое, дабы произвести на всех впечатление.

7. Козерог

Козерог постоянно ищет наиболее эффективный способ достижения своих целей. Он хладнокровен и расчетлив, потому не всегда заботится о соблюдении правил и законов. Однако идея попасть в тюрьму ему не особо нравится, поэтому Козерог вряд ли что-нибудь нарушит, не будучи уверенным, что его не поймают.

8. Рыбы

В отличие от Козерога, Рыбами руководят эмоции. Они, как правило, настолько проникаются проблемами других людей, что с трудом отделяют их от своих собственных. Рыбы, скорее всего, не будут инициаторами преступной деятельности, но если они убеждены в том, что это единственное решение проблемы, то способны наделать немало глупостей.

9. Близнецы

Разговорчивые и интеллектуальные Близнецы могут заставить других людей согласиться с чем угодно, и это талант, которым они частенько злоупотребляют. Близнецы очень хороши в мошенничестве, обмане, принуждении, шантаже – во всем том, что позволяет им убедить окружающих отдать им то, что они хотят.

10. Водолей

Водолея не заботят социальные нормы и правила, и он нередко считает себя выше любого закона. Несмотря на всю свою эксцентричность Водолей обычно хочет видеть улучшение в жизни людей, а не ухудшение ситуации. Если он и нарушает закон, то считает, что его гуманизм и жажда справедливости оправдывают все его действия.

11. Овен

Овен преисполнен решимости получить то, что желает, и всё делает по-своему, независимо от того, что об этом говорит закон. Нетерпеливый и вспыльчивый Овен наиболее склонен к физическому насилию или причинению какого-либо материального ущерба.

12. Скорпион

Скорпион постоянно склонен к чему-либо запрещенному, а преступный мир кажется ему загадочным и манящим. Именно поэтому этот знак может быть вовлечен во всевозможные незаконные действия. Однако Скорпион очень умен, у него мощный инстинкт самосохранения, а потому он редко попадается на горячем.

Текст: Flytothesky.ru