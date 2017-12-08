МИД предостерег туристов-белорусов от посещения Иерусалима

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси не рекомендует гражданам республики посещать ряд регионов Израиля, в том числе Иерусалим, из-за возникшей на фоне заявлений президента США Дональда Трампа напряженности в стране.

Американский лидер в среду 6 декабря объявил, что США признают Иерусалима столицей Израиля, а также подписал документ, согласно которому американское посольство будет перенесено из Тель-Авива в этот город.

"МИД рекомендует гражданам, направляющимся в Израиль, или находящимся в стране, избегать посещения мест массового скопления людей", – говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД перечислили регионы Израиля, где белорусам может грозить опасность – это Восточный Иерусалим, его Старый город, сектора Газа, Западный берег Иордана, а также приграничье с Ливаном и Сирией.

После заявления Трампа, которое было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в Иерусалиме уже произошли стычки между арабами и израильтянами – палестинские медики сообщают об одном убитом и примерно 300 пострадавших. Политические лидеры палестинцев призывали к массовым акциям протеста, вплоть до начала "третьей интифады".

Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, в том числе его восточные районы и исторический центр.

МИД: Минск не планирует переносить дипмиссию в Иерусалим>>