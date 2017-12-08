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Какой сегодня праздник: 9 декабря 2017 года
09.12.2017 00:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 9 декабря 1891 родился белорусский поэт максим Богданович? О том, чем еще ознаменовано 9 декабря, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 9 декабря
В 1842 году состоялась первая постановка оперы Михаила Глинки "Руслан и Людмила".
9 декабря также отмечается Международный день борьбы с коррупцией и Международный день памяти жертв преступления геноцида.
Кто родился 9 декабря
9 декабря в православном календаре
Православные 9 декабря 2017 чтут память преподобного Алипия Столпника, святителя Иннокентия. Также церковь вспоминает освящение храма в честь великомученика Георгия в Киеве.
Именины
В этот день именины у Афанасия, Василия, Данилы, Георгия, Ивана, Ильи, Иннокентия, Михаила, Назара, Николая, Петра, Тихона, Юлиана, Якова.
9 декабря в народном календаре
9 декабря было очень важным для людей днем, так как крестьяне могли перейти от одного землевладельца к другому.
К Юрьеву (Георгиеву) дню старались максимально утеплить дом, чтобы не проникал мороз, а в саму дату необходимо было съездить по важным делам. Кроме того, до 9 декабря надо было раздать все долги.
Конечно, не забывали и про погоду на будущее: люди ходили слушать колодец. Если вода в колодце не шелохнется, значит будет спокойная зима, если идет рябь — ждать надо вьюгу.
Юрия (Георгия) считали также повелителем волков и защитником скота — люди молились, чтобы хищники не нападали на домашних животных. Считалось, что с этого дня волки бродят в поисках добычи, а медведи крепко засыпают.
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Этот день является 343-м в григорианском календаре, до Нового года остается 22 дня.
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