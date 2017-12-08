ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какой сегодня праздник: 9 декабря 2017 года

09.12.2017 00:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Знаете ли вы, что 9 декабря 1891 родился белорусский поэт максим Богданович? О том, чем еще ознаменовано 9 декабря, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 9 декабря

В 1842 году состоялась первая постановка оперы Михаила Глинки "Руслан и Людмила".

9 декабря также отмечается Международный день борьбы с коррупцией и Международный день памяти жертв преступления геноцида.

Кто родился 9 декабря

9 декабря в православном календаре

Православные 9 декабря 2017 чтут память преподобного Алипия Столпника, святителя Иннокентия. Также церковь вспоминает освящение храма в честь великомученика Георгия в Киеве.

Именины

В этот день именины у Афанасия, Василия, Данилы, Георгия, Ивана, Ильи, Иннокентия, Михаила, Назара, Николая, Петра, Тихона, Юлиана, Якова.

9 декабря в народном календаре

9 декабря было очень важным для людей днем, так как крестьяне могли перейти от одного землевладельца к другому.

К Юрьеву (Георгиеву) дню старались максимально утеплить дом, чтобы не проникал мороз, а в саму дату необходимо было съездить по важным делам. Кроме того, до 9 декабря надо было раздать все долги.

Конечно, не забывали и про погоду на будущее: люди ходили слушать колодец. Если вода в колодце не шелохнется, значит будет спокойная зима, если идет рябь — ждать надо вьюгу.

Юрия (Георгия) считали также повелителем волков и защитником скота — люди молились, чтобы хищники не нападали на домашних животных. Считалось, что с этого дня волки бродят в поисках добычи, а медведи крепко засыпают.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот день является 343-м в григорианском календаре, до Нового года остается 22 дня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Произвести впечатление можно лишь раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика