5 способов ускорить изучение иностранного языка

У китайцев есть мудрое изречение: выучить иностранный язык — значит открыть для себя еще одно окно, через которое можно наблюдать за миром. Действительно, чем больше языков вы знаете, тем лучше можете понимать окружающий мир и различные культуры, присутствующие в нем. Однако чтобы изучать иностранные языки эффективно, необходимо использовать специальные техники или даже сочетать сразу несколько из них. Если вы хотите освоить новый язык быстрее, вот несколько полезных рекомендаций, которые помогут вам в достижении этой цели.





1. Делайте ошибки

Некоторые люди утверждают, что вы должны совершать не менее 200 ошибок каждый день, чтобы выучить что-нибудь новое. Это особенно справедливо, когда речь заходит об изучении языков. Перфекционизм и боязнь совершить ошибку — это ваши главные враги в вопросах, связанных с обучением.

Вместо того чтобы заниматься самокритикой и винить себя за допущенные ошибки, вы должны практиковать язык как можно чаще. Это поможет вам научиться замечать ошибки и естественным образом устранять их из своей речи. Такой метод гораздо эффективнее, чем простое заучивание правил.

Когда вы будете знать основы языка, его базовые понятия, структуры и правила, а также свободно ими пользоваться, то сможете выражать свои мысли, не заикаясь после каждого слова. Используя эти базовые знания, можно строить более сложные предложения.

Позвольте себе немного свободы и возможность допускать ошибки. Это поможет вам учиться гораздо эффективнее.

2. Учите что-нибудь новое каждый день

Изучение нового языка — это процесс. Вы не можете закончить его за неделю или месяц. Если вы будете слишком сильно на себя давить и ставить нереалистичные цели, то это приведет к выгоранию и потере мотивации.

Чтобы продолжать двигаться вперед, вам необходимо каждый день делать небольшие, но успешные шаги к цели. Например, ежедневно учить пять новых слов, разбирать одно грамматическое правило или читать несколько страниц иностранного текста. Если говорить о чтении, то старайтесь подбирать материалы по самым разным темам, чтобы максимально расширить словарный запас.

3. Окружите себя языком, который изучаете

Например, вы можете слушать иностранную музыку или подкасты, когда находитесь за рулем автомобиля, убираете квартиру или просто отдыхаете. Смотрите новости и сериалы, читайте книги и статьи на изучаемом вами языке. Все это не только расширит ваш словарный запас, но и поможет лучше воспринимать иностранную речь. Если у вас есть такая возможность, старайтесь как можно чаще разговаривать с носителями языка и использовать полученные знания на практике.

4. Смотрите мультфильмы

Позвольте себе немного веселья во время учебного процесса и посмотрите ваш любимый мультфильм на изучаемом языке. Такой подход поможет вам приятно провести время, выучить несколько новых слов и выражений, а также получить заряд мотивации, чтобы с каждым днем узнавать все больше и больше.

5. Читайте анекдоты

Понимание иностранного юмора — это не самая легкая задача. Причина в том, что большинство шуток — это не просто фразы, состоящие из определенных слов. Анекдоты очень часто содержат отсылки к историческим и культурным особенностям региона, в котором они были созданы, а также к традициям, местным стереотипам и другим аспектам жизни.

Несмотря на это, чтение анекдотов и попытка понять их — это отличный способ оценить ваш уровень владения языком. Когда вы освоите язык на должном уровне, то сможете не только переводить юмористические высказывания, но и самостоятельно придумывать шутки.

Изучение языка должно быть интересным и веселым. Однако на этом пути вам придется столкнуться с множеством трудностей и неудач. Это неотъемлемая часть освоения любого нового для вас навыка. Регулярная практика и последовательность в обучении — это то, что поможет вам освоить иностранный язык быстрее.

Текст: Flytothesky.ru