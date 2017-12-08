Действительно ли мужчины переживают разрыв быстрее женщин?

Вам наверняка знакома эта история: мальчик встретил прекрасную девочку. Он говорит ей, что нет на свете никого лучше неё. Он признаётся ей в любви. Но по какой-то неизвестной причине в один момент парень разрывает отношения примерно такой фразой: «Прости, дело не в тебе, а во мне. Давай останемся с тобой друзьями». За считанные дни он меняет статус в социальной сети на «свободен» или «в активном поиске», заполняет профиль новыми фотографиями с вечеринок, на которых мелькают другие девушки.





Тем временем сердце брошенной девочки разбивается. Она рассказывает каждому другу, как несправедливо поступил с ней парень. Она сетует, что он так быстро успел забыть её и стал жить обычной жизнью, в то время как она полностью выбита из колеи. Она снова и снова анализирует их отношения и пытается выяснить, что же пошло не так.

Около 85% женщин хотя бы раз бывали в таких отношениях. Именно поэтому вопрос, действительно ли мужчины оправляются от разрыва быстрее женщин, по-настоящему актуален. Возможно, вас сможет утешить следующий доказанный факт: мужчины страдают не меньше женщин, хотя его жизнь в социальной сети и твердит обратное.

Боль, исчезни

Исследователи из Бингемтонского университета изучили 5000 человек из 96 стран мира и пришли к выводу, что после расставания никто не чувствует себя хорошо. В среднем мужчины действительно испытывают меньше эмоциональной боли, чем женщины.

Однако причиной этого вовсе не является мужское безразличие к партнёрше. За такую реакцию следует поблагодарить эволюцию и биологию. Когда дело доходит до спаривания, женщины теряют больше, чем мужчины. Девять месяцев беременности, последующий период лактации – значительный срок, во время которого можно столкнуться со многими трудностями. Поэтому женщины более придирчиво выбирают партнёра.

Этот естественный процесс отбора подходящих партнёров замечательно продуман для женщин. Вот почему женщина испытывает целую гамму чувств, когда мужчина бросает её. Она ведь заранее распланировала их будущую жизнь, уже решила, что он подходит ей во всех аспектах.

Но не стоит думать, будто бы мужчины совершенно ничего не чувствуют после разрыва. Они также испытывают боль, просто выражают её иначе. Ведущий автор исследования Крейг Моррис пишет: «По нашим данным, мужчины после разрыва ведут себя агрессивно и занимаются саморазрушением, в то время как женщины склонны к пессимизму, страданиям, подавленности. Конструктивная модель поведения женщины связана с её желанием сохранить отношения, а разрушительная стратегия мужчин призвана сохранить их достоинство».

Действительно, что же пошло не так?

Исследователь Лорен Хоу анализирует особенность человеческого поведения – почему после разрыва мы пытаемся выяснить, что же пошло не так. Хоу говорит, что это совершенно нормально, и в некоторых случаях подобное поведение способно привести к позитивному мышлению, потому что помогает смириться с неизбежным и осознать истинные мотивы другого человека. Пережитый опыт, пусть и негативный, должен рассматриваться как возможность для личностного роста.

Взгляните на два различных умозаключения с одним и тем же основанием: «Он бросил меня, потому что я не умею общаться. Пожалуй, закроюсь эмоционально и не буду ни с кем контактировать» или «Он бросил меня, потому что я не умею общаться. Что ж, по крайней мере, я теперь знаю, над чем мне предстоит работать».

Моррис также добавляет, что критический анализ, который сначала кажется разрушительным, в долгосрочной перспективе способен привести к положительным результатам. После каждого расставания женщина, подобно фениксу, полностью сгорает и восстаёт из пепла обновлённая. Она становится эмоционально сильнее, мудрее, терпеливее.

Остались только чувства

У большинства мужчин подобная способность просто отсутствует. По словам доктора Скотта Кэрола, эксперта по отношениям и психиатра из Университета Нью-Мексико, мужчины совершенно по-другому борются со своими чувствами: «Мужчины, как правило, сознательно подавляют свою скорбь. На самом деле они боятся интимных отношений и пытаются сбежать, когда видят, что женщина хочет от них большего. Чтобы утолить свою печаль, они с головой ныряют в хобби, работу, учёбу, начинают постоянно отрываться на вечеринках, чтобы только не думать о боли, которая преследует их».

Дело в том, что мужчинам, в отличие от женщин, требуется намного больше времени, чтобы оправиться от разрыва. Кэрол говорит: «На это могут уйти годы и даже десятилетия, если мужчина на самом деле любил женщину. Он просто не показывает своего горя другим людям».

Это происходит потому, что мужчин с детства не учат управлять собственными эмоциями. Они действительно не знают, что им делать, когда они сталкиваются с эмоциональной болью. Кэрол комментирует: «Мужчин с детства воспитывают так, чтобы они учились скрывать свои чувства и боль, которую испытывают. И чем хуже боль, тем сильнее и глубже они прячут её внутри себя».

Биология также играет свою роль во время разрыва отношений. Как утверждает Даун Маслар, профессор биологии и автор книги «Мужская погоня, женский выбор», когда мужчины вступают в отношения, их уровень гормона тестостерона падает, чтобы уступить место окситоцину – гормону, ответственному за формирование привязанности к человеку. Как только мужчина принимает решение разорвать отношения, количество тестостерона практически мгновенно возвращается на прежний уровень, уменьшая действие окситоцина. «Другими словами, когда мужчина расстаётся с женщиной, он полностью разрывает связывавшие их чувства. Его собственное тело помогает ему отвыкнуть от эмоций».

Так что, может быть, настоящая история должна звучать так:

Мальчик встретил прекрасную девочку, признался ей в любви. Но однажды парень разрывает отношения, говоря: «Прости, дело не в тебе, а во мне. Давай останемся друзьями». Он быстро меняет статус в социальной сети на «свободен» или «в активном поиске», заполняет профиль новыми фотографиями с вечеринок, на которых мелькают другие девушки. Тем временем сердце брошенной девочки разбивается. Она сетует, что он так быстро успел забыть её и стал жить обычной жизнью, в то время как она полностью выбита из колеи. Она снова и снова анализирует их отношения и пытается выяснить, что же пошло не так. Но она не знает, что сердце мальчика тоже разбивается. Просто он не показывает никому свои подлинные чувства. Он никогда не расскажет правду, потому что знает, что настоящие мужчины не плачут.

Текст: Flytothesky.ru