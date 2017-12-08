Как поссорить своих детей? 8 вредных советов

Иногда дети становятся врагами друг другу по воле родителей, которые неосторожным словом или необдуманным поступком сеют между ними пропасть. Как собственными руками разрушить хорошие отношения внутри семьи, заставить детей стать кровными врагами? Читайте 8 вредных советов, которые превратят тихую домашнюю гавань в миниатюрный ад.





Как поссорить своих детей?

1. Сравнивайте их как можно чаще

«Таня растет такой красавицей, не то что ты – демон подземелья!» «Почему он выучил правило за секунду, а ты так туго соображаешь?» Еще можно сравнить количество съеденной манной каши, качество утреннего стула или скорость выпадения молочных зубов. Лишь бы было куда стремиться. Как будто природа клонирует одни копии, а индивидуальные различия, наклонности и таланты – чепуха для слабаков.

2. Призывайте к соперничеству

«Кто первый решит задачку, получит десерт!» «Кто быстрее оденется, того прокачу на переднем сиденье…» И еще тысяча способов заставить детей плясать под свою дудку, затачивая друг на друга зубы. Правильно, зачем лепить из них команду, в которой один за другого будет горой? Куда веселее наблюдать за бесчисленными склоками и драками, обидами и местью исподтишка.

3. Запрещайте выражать накопленный негатив

«Прекрати злиться на брата, поставлю в угол!» «Чтобы больше таких слов не слышала…» Как будто сами вы никогда не раздражались, не грозились ремнем, не выплескивали наболевшее. А ведь это нормально — позволять детям выпустить пар, вербально выразить негативные чувства или несогласие без драк и истерик. В конце концов, подавленные эмоции оседают на долгие годы, приводят к проблемам со здоровьем или самовыражением. Дети тоже должны иметь право высказаться.

4. Разделите обязанности старшего и младшего

«Твоя вина, ты большой и должен был проследить!» «Уступи сестричке, она тебя младше…» Подобные требования доходят до абсурда, даже когда разница между близнецами какие-то 10 минут. Родителям не стоит забывать, что старший ребенок тоже маленький и не меньше младшего нуждается в ласке. Не раздавайте привилегий, не лишайте одного бонусов во благо другого, иначе настроите братьев друг против друга.

5. Запишите детей на секции без учета пожеланий

«У Мити тонкая душевная организация, значит, отдадим его в музыкальную школу. А этот сорвиголова пусть гоняет мяч во дворе…» И какая родителям разница, что худенький Митя мечтал о спорте вместо дурацких уроков сольфеджио, а несносный брат втайне пишет стихи. Подобная самодеятельность зарождает обиду и зависть к друг другу, тогда как всего можно избежать, поинтересовавшись желаниями детей.

6. Не вмешивайтесь в их ссоры

Ну да, один ударил другого, теперь дома стоит вой, слезы, сопли – классика. Можно вмешаться, уточнить, что произошло, помочь понять мотивы друг друга и правильно разрулить ситуацию. Но зачем помогать детям искать общий язык? Гораздо проще вообще не вмешиваться в их войны под предлогом «сами разберутся». У них перед глазами так много позитивных примеров… например, ваш.

7. Повесьте на них ярлыки «паиньки» и «ходячей катастрофы»

«Вечно влезаешь в неприятности!» «Одного подарили ангелы, а второй – шутка природы». Удобно оправдывать свою несостоятельность в роли родителя вот такими штампами, снимая с себя всякую ответственность. Хорошее – дело ваших рук и генов, плохое – вина ребенка, который не удался. А потом дите так привыкает во всем вызывать негатив, что надевает на себя маску «неудачника» и «шута», действуя в предписанных рамках. Зачем стремиться быть лучше, если родителям удобно воспринимать тебя таким?

8. Навязывайте чувство любви и долга

Последний вредный совет – заставляйте детей любить друг друга, навязывайте им это чувство вопреки всему, не давая возможности определиться самостоятельно. «Ты должен защищать брата, целовать его в попу и всем жертвовать, потому что он твой брат!» Не хотят играть вместе, учиться за одной партой, делиться конфетами? Порите их ремнем и требуйте послушания. Какая разница, что желание опекать и заботиться должно исходить от сердца, вам лучше знать, как воспитывать. Говорят же, что от ненависти до любви всего шаг…

Текст: Flytothesky.ru