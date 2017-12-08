4 способа улучшить память и умственную деятельность

Вы когда-нибудь чувствовали себя растерянным, смущенным, неспособным вспомнить, что вы планировали сделать дальше? Ощущали, как ваши мысли и воспоминания ускользают, а вам становится все тяжелее выхватывать их из сознания? Вы хотите улучшить свою память, но не знаете с чего начать?





Вы не одиноки. Многие люди борются с проблемами памяти и пытаются понять, как укрепить и развить ее. Неважно, хотите ли вы навсегда запомнить особое для вас событие, произошедшее несколько десятилетий назад, или перечень продуктов, которые вы ели вчера на завтрак, память — это то, над чем каждый из нас может работать.

Вот небольшой список рекомендаций, которые помогут вам улучшить умственную деятельность и работу механизмов, отвечающих за память и воспоминания.

1. Организованность

Этот совет кажется слишком очевидным, однако это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Если вы не можете вспомнить, где оставили ту или иную вещь, то вероятно лишь потому, что она находится не в привычном или логичном для нее месте. Обычная организация поможет вам быстро улучшить память. Вместо того чтобы рыться в карманах или грязном белье в поисках ключей либо кошелька, просто кладите их каждый день в одно и то же место.

Также сохраняйте чистоту и организованность в рамках жилого либо рабочего пространства. Такая простая привычка способна оказать поразительный эффект на ваше психическое здоровье. Если вы тратите большую часть дня в попытках запомнить какие-либо небольшие и неорганизованные элементы, то у вас не остается времени, чтобы сфокусироваться на более значительных вещах.

2. Диета и упражнения

Вы слышали об этом прежде? Сбалансированное питание и каждодневная физическая активность благотворно влияют практически на каждую составляющую вашей жизни, в том числе и механизмы памяти.

Еда, которую вам стоит исключить из рациона: сахар, жирная пища, а также другие вредные продукты. Практически все, что заставляет вас чувствовать себя вялым и медлительным с физической точки зрения, также отрицательно влияет и на работу вашего мозга. В итоге вы тратите свое время на вещи, которые не способны бросить вызов вашей памяти. Некоторые ученые предлагают на завтрак есть яйца, увеличить долю потребления овощей и фруктов, а также протеиносодержащих продуктов для повышения эффективности ваших тренировок.

Если говорить о фитнесе, то вам не нужно ставить рекорды и бегать на марафонские дистанции. Любые виды физической активности, приводящие к учащению сердцебиения, увеличивают приток крови ко всем частям вашего тела. Чем лучше кровообращение, тем больше крови (а с ней и кислорода) поступает в ваш мозг. Это улучшает работу механизмов запоминания и обостряет мышление.

3. Сон

Сон не только позволяет отдохнуть и переварить события, произошедшие в течение дня. Некоторые исследования показывают, что короткий сон способен увеличивать производительность работы мозга и способствовать лучшему усвоению новой информации. Поэтому в дополнение к здоровому семи- или восьмичасовому сну по ночам необходимо добавить и короткий дневной сон. Он поможет вам лучше обработать данные, полученные до того момента, когда вы закроете глаза.

4. Вызов самому себе

Если вы уверены, что не можете вспомнить пароль или дату рождения друга, не надо сразу же доставать телефон и пытаться найти в нем нужную информацию. Попробуйте догадаться сами. В большинстве случаев это не займет много времени, зато станет отличным упражнением для вашей памяти. В результате вам легче будет вспомнить о подобных вещах в будущем. В нашем мозге на уровне подсознания хранится огромное количество информации. Поэтому мы часто вспоминаем удивительные вещи, хотя даже не догадывались, что знаем о них.

Вы также можете тренировать свою память с помощью игр и головоломок, задействующих те отделы мозга, которые отвечают за решение различных проблем и сложных ситуаций. Мозг — это та же мышца, которая растет и становится сильнее только в результате регулярных тренировок.

Данные рекомендации направлены на улучшение памяти, однако они также станут отличной инструкцией и для тех, кто занимается саморазвитием. Улучшая умственную деятельность, перечисленные выше привычки положительно влияют и на другие сферы вашей жизни.

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