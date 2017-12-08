Что о вас могут рассказать фигуры и узоры на ладони

Когда вы произносите фразу о том, что будущее находится в наших руках, вы имеете в виду, что принимаемые сейчас решения повлияют на дальнейшую вашу жизнь. Удивительно, но будущее с точки зрения хиромантии действительно в руках, а точнее на ладонях. Вы сможете прочитать судьбу не только по линиям, но и по фигурам и узорам на ладони. Давайте посмотрим именно на них.

Крест





Они чаще всего говорят об опасности, неприятностях и разочарованиях, особенно если крест лежит на какой-либо линии. Крест еще и означает резкие перемены в жизни, спровоцированные кризисом или трудностями. Эту фигуру следует рассматривать как не очень хорошее предзнаменование, если она расположена между линиями головы (ума) и сердца – здесь такой крест называется мистическим. Считается, что его обладатель склонен к оккультизму, суевериям, магии и мистицизму.

Звезда





Это знак нежданного и непредвиденного подъема в жизни человека. Если какая-либо линия заканчивается звездочкой, то это означает самые крупные достижения; однако она нередко с собой несет и не самые хорошие новости. Считается, что такой узор в виде звезды может ослабить все остальные хорошие качества человека.

Треугольник





Он обозначает умственный расцвет и успех, соответствующий расположению знака, а точнее его близость к определенной линии, которую он и усиливает. Треугольник символизирует равновесие, то есть он обычно балансирует плохое и хорошее, особенно если он полностью соединен, а не состоит из прерывистых линий.

Решётка





Это не совсем благоприятный узор. Знак в виде решетки – это точка рассеивания энергии ладони. Если же такие решетки расположены по всей ладони, сила человека постоянно слабеет, что еще больше заметно, если человек проявляет негативные эмоции или не очень хорошие поведенческие модели.

Ромб





На ладони подобие ромба нередко образует линия судьбы, и это символизирует мощный дух авантюризма и стремление познать все неизвестное. Обладатели ромба отличаются неимоверным мужеством, порой граничащим с опрометчивостью и взбалмошностью. Это люди-исследователи, обожающие рисковать.

Полумесяц





Вы сможете его увидеть, когда сложите обе ладони вместе. Видите образовавшийся полумесяц? А если его пересекает множество мелких, но достаточно заметных линий, то вы обладаете задатками экстрасенса, и вполне способны предсказывать будущее. Кроме того, у вас очень мощная интуиция, потому люди часто идут к вам за дельными и толковыми советами.

Трезубец





Это самый позитивный и мощный знак, независимо от его расположения. Если какая-либо линия заканчивается трезубцем, то он усиливает её свойства в положительную сторону. Если он находится на холмах ладони, то символизирует расцвет ваших способностей и талантов.

Кисточка





Такую «кисточку» можно найти в конце линии жизни. Поскольку с возрастом человек слабеет, более ветвистой становится и «кисточка». Если кисточка завершает линию ума, то она тоже становится более разветвленной с годами, что означает ослабление умственной деятельности. Кисточка на линии сердца говорит об ухудшении его состояния или эмоциональной травме, которая сделала человека очень слабым и нестабильным.

Текст: Flytothesky.ru