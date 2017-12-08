Как злятся разные знаки зодиака

Одни люди постоянно на что-то злятся – это уже их естественное состояние. Другие могут затаить обиду на долгие годы. А кто-то старается не обращать ни на что внимания, и быстро обо всем забывает. Хотите узнать, что злит каждый знак зодиака и как он выражает свой гнев?





1. Овен

Учитывая тот факт, что этот знак связан с богом войны, Овен вряд ли сможет долго удерживать свой гнев, а разозлить его может буквально всё. Всегда видно, когда Овен злится: у него краснеет лицо, он сжимает кулаки и теряет над собой контроль. Все что вам нужно сделать – попытаться убедить Овна спокойно поговорить, а не бурно на него реагировать.

2. Телец

Вам понадобится много времени и усилий, чтобы разозлить Тельца, но когда кто-то пересекает определенную черту, Телец взрывается. Он упрямый защитник и собственник, и если уж почувствует в вас угрозу или предателя, он никогда вам больше не доверится. Но вкусная еда или красивая безделушка всегда смогут немного Тельца успокоить.

3. Близнецы

Когда Близнецы очень злятся, самое худшее, что они могут сделать – это проигнорировать обидчика. Но если вы поговорите с ними один на один, скорее всего, Близнецы не смогут увернуться от разговора. Дайте им высказаться (а говорить они будут долго), а затем вы можете попытаться разрешить ситуацию.

4. Рак

Рак всегда хранит все в себе, и гнев – не исключение. Заставить Рака поделиться тем, что случилось, практически невозможно, поскольку из него нужно вытаскивать все по словечку. Рак будет рыдать, находиться в дурном расположении духа, но сам никогда и никому не признается, что случилось.

5. Лев

Львы никогда не скрывают того, что чувствуют. Если человек этого знака ревнует или просто чем-то крайне недоволен, он будет неистово рычать и очень громко возмущаться. Вам не придется спрашивать два раза Льва о том, что случилось – он сам хочет все поскорее рассказать, чтобы избавиться от этого груза.

6. Дева

Дева просто чрезвычайно критична, и она всеми силами постарается избежать конфликта. Если кто-то попытается задеть ее, Дева будет держать язык за зубами, молчать и всячески игнорировать обидчика, чтобы не нагнетать обстановку.

7. Весы

Если вас беспокоит вопрос, злятся ли на вас Весы, ответ – нет. Весы – это самые настоящие эксперты в искусстве управления гневом: они ловко обходят конфликтные ситуации или тушат их в самом начале, не давая им превратиться в огромную ссору.

8. Скорпион

Если Скорпион сердится на вас, он может вообще не подавать никаких признаков, но ровно до тех пор, пока не становится слишком поздно. Скорпион полностью контролирует свои эмоции, во всяком случае внешне, но он наверняка вынашивает планы мести – собственно, именно в месть обычно трансформируется вся его злость.

9. Стрелец

Стрелец не любит сердиться. Он считает, что лучше потратить энергию на более приятные вещи, нежели устраивать разборки и испытывать сплошной негатив. Кроме того, Стрелец весьма тактичен, поэтому он просто деликатно скажет вам, в чем вы не правы, по его мнению.

10. Козерог

Козерог имеет репутацию самого сварливого знака зодиака. Если вы его обидели, он перестанет общаться и найдет массу оправданий и отговорок, только чтобы с вами больше никогда не пересекаться. Вряд ли он будет фонтанировать эмоциями, но вот отомстить в дальнейшем вполне сможет.

11. Водолей

Обида Водолея выражается в полном игнорировании и бойкоте обидчику. В целом, этот знак любит людей, но общение с отдельными индивидами – это выше его сил. Водолея редко можно разозлить или обидеть по-настоящему, потому что он не подпускает к себе других людей слишком близко.

12. Рыбы

Рыбы не злятся, а рыдают по любому поводу: Жизнь этого знака – это сплошные эмоциональные горки. Они часто волнуются, но не хотят никого расстраивать, поэтому редко делятся своими эмоциями с окружающими. А если они и испытывают недовольство, то будут это скрывать от окружающих.

Текст: Flytothesky.ru