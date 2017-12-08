Мир вокруг нас наполнен множеством цветов. Какие-то из них нравятся нам больше, какие-то – меньше. Иногда мы выбираем их подсознательно как часть домашнего декора, потому что они заставляют нас чувствовать себя лучше и комфортнее. Мы инстинктивно хотим окружить себя цветом, который радует наш глаз и душу. Но знаете ли вы, как именно выбор любимого цвета характеризует вашу личность? Представьте себе, но влияние цвета на наш психотип действительно очень велико.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: Что любимый цвет расскажет о вашей личности? Мир вокруг нас наполнен множеством цветов. Какие-то из них нравятся нам больше, какие-то – меньше. Иногда мы выбираем их подсознательно как часть домашнего декора,...