ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: Что любимый цвет расскажет о вашей личности?

09.12.2017 20:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Мир вокруг нас наполнен множеством цветов. Какие-то из них нравятся нам больше, какие-то – меньше. Иногда мы выбираем их подсознательно как часть домашнего декора, потому что они заставляют нас чувствовать себя лучше и комфортнее. Мы инстинктивно хотим окружить себя цветом, который радует наш глаз и душу. Но знаете ли вы, как именно выбор любимого цвета характеризует вашу личность? Представьте себе, но влияние цвета на наш психотип действительно очень велико.Тест: Что любимый цвет расскажет о вашей личности?

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мир вокруг нас наполнен множеством цветов. Какие-то из них нравятся нам больше, какие-то – меньше. Иногда мы выбираем их подсознательно как часть домашнего декора,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
25 полезных установок для себя, которые можно и нужно реализовать в новом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика