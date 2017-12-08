25 полезных установок для себя, которые можно и нужно реализовать в новом году

Скорее всего вам не привыкать в конце каждого года что-то себе клятвенно обещать и принимать какие-либо решения, которые обычно никогда не выполняются или выполняются частично. Попробуйте в этот раз изменить свой подход и дать себе не обещания, а установки. Вот как они могут, например, выглядеть.





1. Проблемы полезны – во время их преодоления вы узнаете о себе намного больше.

2. Делитесь своим хорошим настроением с окружающими.

3. Прежде чем на что-то остро реагировать, выждите паузу, пронаблюдайте и обдумайте свою реакцию.

4. Не ставьте себе сразу слишком много целей. Помедленней. Расставьте приоритеты и выполняйте их по одному. Когда вы сосредоточиваетесь на одном, все остальное автоматически начинает расставляться по своим местам.

5. Если вас окружают люди, которые не приносят вам позитивных эмоций, дистанцируйтесь от них.

6. Уделяйте свое время и энергию только тем, кто этого действительно заслуживает.

7. Выйдите из зоны комфорта – так вы приобретете больше уверенности и самоуважения.

8. Ставьте цели на день, на неделю, на месяц, а затем на весь следующий год. Сделайте их понятными и достижимыми.

9. Если вы обнаружите, что не очень хорошо относитесь к самому себе, переоцените это отношение. А потом измените его на позитивное.

10. Удалите из своей жизни тех людей, которые не радуются вместе с вами вашим победам и достижениям.

11. Не бойтесь своих чувств и ощущений. Если они причиняют вам дискомфорт, проработайте и проанализируйте их.

12. Не бойтесь обращаться за помощью и озвучивать то, что вы хотите.

13. Перечитайте книгу или пересмотрите еще раз любимый фильм. Повторное переживание хороших ощущений может помочь успокоить нервы и уменьшить беспокойство.

14. Отпустите свои обиды. Они всегда тянут вас вниз, даже если вы этого не осознаете.

15. Потратьте какое-то время, чтобы переоценить все, что пошло не так в прошлом году. Это будет сложно, но это необходимо, чтобы двигаться вперед.

16. Помните: вам не станет лучше, если вы будете сидеть дома каждый день и каждый вечер. Найдите правильный баланс в своей социальной жизни.

17. Найдите для себе творческое занятие: пишите в свободное время, рисуйте или вяжите. Такая деятельность пойдет на пользу вашему мозгу.

18. Следите за комплиментами от других людей. Вы даже можете их записать и сохранить, чтобы перечитывать эти слова в моменты уныния и плохого настроения.

19. Если вы постоянно откладываете все дела на потом, научитесь фиксировать их на бумаге. Сначала сделайте то, что не терпит отлагательства. После этого переходите к делам, которые вам неприятны и даже страшны.

20. Научитесь нести за все ответственность.

21. Начните говорить «нет», не прибегая к оправданиям или объяснениям. Помните о том, что иногда «нет» – это всё, что вам нужно произнести.

22. Определите триггеры, вызывающие у вас стресс. Начните записывать свои ощущения и мысли, когда вы чувствуете себя подавленным. Видите ли вы в них какую-либо логику и последовательность?

23. Проанализируйте свое направление в жизни. Если вам кажется, что вы просто бесцельно плывете по течению, немедленно меняйте свой путь, чтобы начать делать то, что для вас важно.

24. Прекратите выкидывать деньги на материальные вещи и начните тратить их на опыт.

25. Не расстраивайтесь и не впадайте в отчаяние, если вы чувствуете, что не сможете реализовать все эти установки в новом году. И снова – помедленней. Выберите только те из них, которые наиболее важны для вас.

Текст: Flytothesky.ru