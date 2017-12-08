Отношения на расстоянии: 6 практических советов

Вы, возможно, не особо верите в реальность, жизнеспособность и длительность отношений на расстоянии. Тем не менее, они существуют. И многие люди их вполне успешно поддерживают, хотя это гораздо (нет, это намного) сложнее, нежели жить в одном городе или под одной крышей. Что же такие успешные пары почерпнули из этого опыта, и чем они могут поделиться? Вот ряд практических советов, которые вполне могут помочь и вам, если у вас назревают аналогичные отношения.





1. Терпение – это ключевое условие

Когда у вас отношения на расстоянии, трудно осознавать, что у вашего партнера существует своя собственная жизнь, которую вы не всегда понимаете. У него есть работа, социальная активность и семейные потребности, которые тоже занимают его время. Даже если вы хотите часами разговаривать по телефону друг с другом, вы оба все же должны еще и работать, и как-то организовать свой досуг. Терпение является ключевым в этой ситуации. Иногда это даже может означать ожидание еженедельного Skype-звонка по воскресеньям, но это того стоит.

2. Вы должны доверять друг другу

Доверять партнеру сложно даже для пар, живущих в одном городе. Но когда вы живете на громадном расстоянии, это становится еще сложнее. Нельзя выслеживать людей, оставляющих комментарии в профилях вашего партнера в социальных сетях, или проверять всех недавно к нему добавившихся друзей, особенно противоположного пола, «чтобы чего не вышло». Вам просто нужно верить тому, что говорит вам ваш избранник (избранница). Помните, что как только в вас зародятся первые ростки сомнений и недоверия, считайте, что это начало расставания.

3. Skype – ваш лучший друг

Говорить по телефону это, конечно, здорово, но на самом деле видеосвязь и возможность видеть лица друг друга делают разговор более значимым и душевным. В отношениях, где вы не можете быть физически рядом, это безумно важно.

4. Постарайтесь стать частью его (её) жизни

Познакомьтесь с друзьями и родственниками вашего партнера (хотя бы виртуально). Не расстраивайтесь, если не все они смогут принять ваши отношения, считая их сумасшедшей затеей без будущего. Чем больше они узнают вас и поймут, что вы нормальный и доброжелательный человек, тем скорее они станут активно поддерживать ваш союз.

5. Вам необходима конечная цель

Будет ли это визит через три месяца или план переезда через год, неважно. У вас обязательно должна быть стратегия конечной цели – и это главное! В противном случае вы вскоре станете ощущать, что попали в замкнутый круг случайно пропущенных звонков и выходных в одиночестве. Да, вы можете жить раздельно, причем каждый своей жизнью, но на самом деле возможность периодически обнимать своего партнера крайне необходима для выживания ваших отношений.

6. Находите время друг для друга

Когда у вас появляется свободное время в вашем графике, выделите его для общения со своим партнером и уделите ему все свое внимание. Это может означать, что вы не пойдете с друзьями в соседний паб или выключите телевизор, где идет ваш любимый фильм. Помните, что именно ваше безраздельное внимание и активное общение жизненно необходимы для поддержания таких, достаточно уязвимых отношений.

Текст: Flytothesky.ru