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Что на самом деле означает быть позитивным человеком

09.12.2017 21:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наш мозг заставляет нас постоянно думать о каких-нибудь страшных вещах и ожидать их приближения. Даже когда мы хотим видеть что-то хорошее, мы все равно возвращаемся к привычной модели «подготовки к шторму», который в результате никогда не наступает. Мы скептически относимся к тому, чтобы быть «позитивными», потому что предпочитаем быть реалистичными, информированными и отчасти циничными.

Что на самом деле означает быть позитивным человеком

Но насколько все это реалистично? И насколько мы информированы? Оглянитесь на свою жизнь. Сколько раз ваши страхи отражали реальность или прогнозировали будущее? Сколько непреодолимых проблем оказались мелкими и быстро забытыми неприятностями? Сколько раз вы дождались действительно наихудшего результата?

Позитивные люди, на самом деле, не загоняют себя в этот позитив насильно путем игнорирования проблем или подавления своих чувств и ощущений. Они просто не руководствуются идеей, что впереди маячит что-то страшное, и что оно может в любой момент случиться.

Быть позитивным не значит, что вы не осознаете риски и возможный неблагоприятный исход. Вы просто не считаете, что наиболее вероятным будет именно плохой результат. Вы с самого начала уверены в том, что все будет в порядке – и это самый продуктивный и реалистичный способ думать о жизни.

Быть «позитивным» означает поиск ответов, а не поиск проблем.

Это означает желание видеть изменения.

Это означает не судачить о других людях и выдавать им свои оценочные суждения.

Это означает получение помощи.

Это означает прощение.

Это означает отказ от предубеждений и осуждения.

Это означает, что вы хотите увидеть лучшее в людях, и надеетесь, что они увидят лучшее в вас.

Это означает, что вы не загоняете себя в формат «хорошего человека» насильно.

Это означает спрашивать себя о том, как вы можете улучшить свою жизнь всего на 1 %, но каждый день.

Это означает желание работать и развиваться, несмотря на ваши страхи.

Но прежде всего, это значит верить в свои силы и свой потенциал.

Именно так: это означает восстановить свои внутренние силы, которые долго в вас дремали. Это означает понимание того, что вы можете что-то изменить, постоянно над собой работая.

Ваш выбор верить в позитив означает полное осознание факта, что вы единственный, кто может изменить свое душевное состояние и сделать его эпицентром своего нового и положительного мировосприятия. Вам не нужно себя заставлять и натягивать фальшивую улыбку – вам просто нужно поверить в то, что вероятность хороших событий намного выше вероятности событий плохих.Что на самом деле означает быть позитивным человеком

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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