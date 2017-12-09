Эта поза, в которой любят сидеть дети, опасна для их здоровья!

Довольно часто можно наблюдать, как дети, играя во что-то, принимают позу лягушки. Причем, если взрослый неподготовленный человек попробует сесть таким образом, то болевые ощущения гарантированы. Все дело в особенности строения организма. Детские суставы и связки могут деформироваться практически безболезненно. Но чем грозит эта привычка? Узнайте из этого выпуска!

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