ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эта поза, в которой любят сидеть дети, опасна для их здоровья!

09.12.2017 21:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Довольно часто можно наблюдать, как дети, играя во что-то, принимают позу лягушки. Причем, если взрослый неподготовленный человек попробует сесть таким образом, то болевые ощущения гарантированы. Все дело в особенности строения организма. Детские суставы и связки могут деформироваться практически безболезненно. Но чем грозит эта привычка? Узнайте из этого выпуска!Эта поза, в которой любят сидеть дети, опасна для их здоровья!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Довольно часто можно наблюдать, как дети, играя во что-то, принимают позу лягушки. Причем, если взрослый неподготовленный человек попробует сесть таким образом, то...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Тест: Что любимый цвет расскажет о вашей личности?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика