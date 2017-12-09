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Какой сегодня праздник: 10 декабря 2017 года
10.12.2017 00:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 10 декабря отмечается Всемирный день футбола? О том, чем еще ознаменовано 10 декабря — в обзоре Sputnik.
Что произошло 10 декабря
В 1768 году в Лондоне была учреждена Королевская Академия художеств.
В 1901 году были вручены первые Нобелевские премии.
10 декабря также отмечается День прав человека.
Кто родился 10 декабря
10 декабря в православном календаре
Православные 10 декабря 2017 чтут память великомученика Иакова Персянина, святителя Иакова Ростовского, преподобного Палладия Александрийского, новомучеников и исповедников Российских Радонежской земли. Также в этот день церковь вспоминает обретение святых останков князя Всеволода. Кроме того, 10 декабря отмечается праздник в честь одной из наиболее почитаемых икон Богородицы "Знамение".
Именины
В этот день именины у Алексея, Андрея, Бориса, Василия, Владимира, Всеволода, Гавриила, Дмитрия, Ивана, Николая, Романа, Сергея, Федора, Якова и Феклы.
10 декабря в народном календаре
В этот день люди искали особые знаки, чтобы узнать судьбу или определить погоду. Считалось, что если на рассвете 10 декабря повернуться лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.
В этот день также чтили память святого Романа, которому молились об избавлении от бесплодия.
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Этот день является 344-м в григорианском календаре, до Нового года остается 21 день.
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