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8 фраз, которые учат детей принимать насилие как норму

10.12.2017 12:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как привить ребенку гуманистические ценности, научить отстаивать свои права, бороться с любым проявлением агрессивности? Можно вырастить гения, золотого человека, но при этом не научить его банальным правилам уважения к себе и окружающему миру. Тогда, скорее всего, он станет жертвой не чистых на руку людей, а то и сам превратится в агрессора, не уважающего интересов окружающих, подавляющего чужие границы.

8 фраз, которые учат детей принимать насилие как норму

Чем хуже мы обращаемся с собственными детьми, тем выше риск, что они вырастут и создадут такие же дисфункциональные отношения. Но можно предупредить подобный исход, приучив ребенка недопустимому отношению к насилию. Как это сделать? Читайте 8 фраз, которые лучше убрать из лексикона, если не хотите воспитать будущую жертву или насильника.

Как родители программируют в детях толерантность к насилию?

Фраза 1. «Смотри, всыплю ремня»

Силой можно добиться многого, особенно если имеешь дело с маленьким и зависимым от тебя существом. Впрочем, подобная практика чревата последствиями: вы приучаете ребенка реагировать только на силу и подчиняться тому, кто бьет. Что выносит дите из подобной ситуации? Для него рукоприкладство становится нормальным аргументом, с помощью которого можно навязывать свою линию поведения. Унижение слабых тоже воспринимается как норма.

Фраза 2. «Сам виноват, получил за дело»

Представим ситуацию: ребенка в школе унизил учитель. Что делает родитель? Поддерживает недостойное поведение преподавателя, потому что его чадо «само нарвалось» — мешало вести урок, подрывало дисциплину, переговаривалось. Из такой интерпретации выходит, что за дело можно и всыпать, жертва сама спровоцировала насилие и должна за это поквитаться. Так родители оправдывают недостойное поведение, приучая к мысли, что если тебя бьют или унижают, ты сам в этом виноват.

Фраза 3. «Не выдумывай, этого не было!»

Бывает, родитель всеми силами отрицает свое причастие к тому, что больно задело ребенка, высмеивая его картину мира и надуманные «обидки». Тем самым он как бы говорит: «Не смеши! Я не бил тебя, всего лишь слегка шлепнул…» Подобное отрицание детских переживаний, затыкание рта приводит к тому, что дети перестают доверять своим ощущениям и во всем полагаются на окружающих. Во взрослом возрасте их легко убедить в чем угодно: «это не ревность, я так о тебе забочусь», «не было измены, тебе показалось», «не предательство, а испытание веры».

Фраза 4. «Прости, я не хотел…»

Очень легко оправдать агрессию фразой, будто все произошло случайно, и обижать намерено никто не хотел. Ударить и замять ситуацию дежурным «извини». Вот только подобная практика в воспитании опасна, потому что говорит ребенку: насилие — это случайность, обижаться с твоей стороны неприлично. Еще вариант – оправдание насилия фразой «он просто мужчина», как будто гендерные отличия дают особое право размахивать кулаками.

Фраза 5. «Это проявление моей любви, терпи!»

Иногда родители нарушают границы ребенка, влезая в его пространство, контролируя каждый шаг, навязывая свои представления о будущем, целуя против воли. Кажется, ничего опасного в этом нет, просто они любят и беспокоятся, потому имеют право давить психологически. Но это не так. Подобное поведение приучает ребенка, что слово «нет» ничего не значит, если ты любишь. Можно насиловать, запрещать, влезать в чужое пространство – это будет нормой, ведь так когда-то поступали с тобой. Любовь воспринимается в извращенной форме.

Фраза 6. «Он так выражает к тебе симпатию»

Почему мальчик забирает у девочки мячик, дергает за косы, плюет в суп? Большинство мам расскажут, что это игра, так он заигрывает с ней, пытаясь привлечь внимание. А потом ребенок вырастает с идеей, что раз ее бьют и терроризируют, значит, это любовь! А надо учить девочку, что мальчик обижает, потому что не умеет нормально выражать свой интерес, родители не научили его заботиться или говорить хорошие слова, вот он и пытается брать унижением. Нужно правильно расставлять акценты.

Фраза 7. «Не иди на конфликт, будь вежливым»

В попытке вырастить воспитанного и покладистого члена общества родители порой так перегибают палку, что рефлекс самозащиты у ребенка просто атрофируется. Он боится поставить зазнайку на место, боится грубостью ответить на явное нарушение границ, кротко улыбается, когда кто-то унижает его личность. В неумении отстаивать себя и свои интересы виноваты родители, которые не провели грань между вежливостью и самозащитой, тем самым воспитав идеальную мишень для пыток.

Фраза 8. «А ты ищи позитив! Зато какой опыт…»

Ребенок жалуется, что его задирают сверстники? Мальчик ходит в балетную школу, за что получает дразнилки в школе? Худшая тактика, которую можно предложить: научить его игнорировать плохое отношение к себе, выискивая позитив. Так вырастет еще один слепой к тирании взрослый, который будет говорить, что начальник, конечно, унижает, но зато щедро платит, супруг бьет, но зато не пьет, подругу изнасиловали, но хотя бы не убили. Романтика! Разве нет?8 фраз, которые учат детей принимать насилие как норму

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Как привить ребенку гуманистические ценности, научить отстаивать свои права, бороться с любым проявлением агрессивности? Можно вырастить гения, золотого...

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