8 фраз, которые учат детей принимать насилие как норму

Как привить ребенку гуманистические ценности, научить отстаивать свои права, бороться с любым проявлением агрессивности? Можно вырастить гения, золотого человека, но при этом не научить его банальным правилам уважения к себе и окружающему миру. Тогда, скорее всего, он станет жертвой не чистых на руку людей, а то и сам превратится в агрессора, не уважающего интересов окружающих, подавляющего чужие границы.





Чем хуже мы обращаемся с собственными детьми, тем выше риск, что они вырастут и создадут такие же дисфункциональные отношения. Но можно предупредить подобный исход, приучив ребенка недопустимому отношению к насилию. Как это сделать? Читайте 8 фраз, которые лучше убрать из лексикона, если не хотите воспитать будущую жертву или насильника.

Как родители программируют в детях толерантность к насилию?

Фраза 1. «Смотри, всыплю ремня»

Силой можно добиться многого, особенно если имеешь дело с маленьким и зависимым от тебя существом. Впрочем, подобная практика чревата последствиями: вы приучаете ребенка реагировать только на силу и подчиняться тому, кто бьет. Что выносит дите из подобной ситуации? Для него рукоприкладство становится нормальным аргументом, с помощью которого можно навязывать свою линию поведения. Унижение слабых тоже воспринимается как норма.

Фраза 2. «Сам виноват, получил за дело»

Представим ситуацию: ребенка в школе унизил учитель. Что делает родитель? Поддерживает недостойное поведение преподавателя, потому что его чадо «само нарвалось» — мешало вести урок, подрывало дисциплину, переговаривалось. Из такой интерпретации выходит, что за дело можно и всыпать, жертва сама спровоцировала насилие и должна за это поквитаться. Так родители оправдывают недостойное поведение, приучая к мысли, что если тебя бьют или унижают, ты сам в этом виноват.

Фраза 3. «Не выдумывай, этого не было!»

Бывает, родитель всеми силами отрицает свое причастие к тому, что больно задело ребенка, высмеивая его картину мира и надуманные «обидки». Тем самым он как бы говорит: «Не смеши! Я не бил тебя, всего лишь слегка шлепнул…» Подобное отрицание детских переживаний, затыкание рта приводит к тому, что дети перестают доверять своим ощущениям и во всем полагаются на окружающих. Во взрослом возрасте их легко убедить в чем угодно: «это не ревность, я так о тебе забочусь», «не было измены, тебе показалось», «не предательство, а испытание веры».

Фраза 4. «Прости, я не хотел…»

Очень легко оправдать агрессию фразой, будто все произошло случайно, и обижать намерено никто не хотел. Ударить и замять ситуацию дежурным «извини». Вот только подобная практика в воспитании опасна, потому что говорит ребенку: насилие — это случайность, обижаться с твоей стороны неприлично. Еще вариант – оправдание насилия фразой «он просто мужчина», как будто гендерные отличия дают особое право размахивать кулаками.

Фраза 5. «Это проявление моей любви, терпи!»

Иногда родители нарушают границы ребенка, влезая в его пространство, контролируя каждый шаг, навязывая свои представления о будущем, целуя против воли. Кажется, ничего опасного в этом нет, просто они любят и беспокоятся, потому имеют право давить психологически. Но это не так. Подобное поведение приучает ребенка, что слово «нет» ничего не значит, если ты любишь. Можно насиловать, запрещать, влезать в чужое пространство – это будет нормой, ведь так когда-то поступали с тобой. Любовь воспринимается в извращенной форме.

Фраза 6. «Он так выражает к тебе симпатию»

Почему мальчик забирает у девочки мячик, дергает за косы, плюет в суп? Большинство мам расскажут, что это игра, так он заигрывает с ней, пытаясь привлечь внимание. А потом ребенок вырастает с идеей, что раз ее бьют и терроризируют, значит, это любовь! А надо учить девочку, что мальчик обижает, потому что не умеет нормально выражать свой интерес, родители не научили его заботиться или говорить хорошие слова, вот он и пытается брать унижением. Нужно правильно расставлять акценты.

Фраза 7. «Не иди на конфликт, будь вежливым»

В попытке вырастить воспитанного и покладистого члена общества родители порой так перегибают палку, что рефлекс самозащиты у ребенка просто атрофируется. Он боится поставить зазнайку на место, боится грубостью ответить на явное нарушение границ, кротко улыбается, когда кто-то унижает его личность. В неумении отстаивать себя и свои интересы виноваты родители, которые не провели грань между вежливостью и самозащитой, тем самым воспитав идеальную мишень для пыток.

Фраза 8. «А ты ищи позитив! Зато какой опыт…»

Ребенок жалуется, что его задирают сверстники? Мальчик ходит в балетную школу, за что получает дразнилки в школе? Худшая тактика, которую можно предложить: научить его игнорировать плохое отношение к себе, выискивая позитив. Так вырастет еще один слепой к тирании взрослый, который будет говорить, что начальник, конечно, унижает, но зато щедро платит, супруг бьет, но зато не пьет, подругу изнасиловали, но хотя бы не убили. Романтика! Разве нет?

Текст: Flytothesky.ru