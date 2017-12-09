Ждёте извинений? Не делайте из этого проблему!

Некоторые люди не способны искренне извиняться, и их очень трудно переучить. Они привыкли защищаться от позора, а также игнорировать чувство вины, поэтому они не способны посмотреть на себя со стороны, с объективной точки зрения. Они никогда не смогут искренне извиниться перед вами, и это факт.





Тем не менее, неумение извиниться – это только половина проблемы. В любой ссоре принимают участие, как минимум, два человека – обидчик и жертва. И если после ссоры обидчик не просит прощения, то жертву будет волновать не столько нанесённый ущерб, сколько отсутствие извинений. Человек, которого обидели, будет явственно ощущать, что он заслуживает извинений, и своим поведением может только усугублять проблему.

Запомните одну вещь: люди не будут извиняться перед вами, если они видят, что вы чрезмерно сильно обвиняете их, что вы выставляете их в ужасном свете. Мужья в этом случае обычно говорят следующее: «Когда жена меня критикует, я не хочу извиняться за своё поведение, потому что я чувствую огромное давление с её стороны. Если уж я и извиняюсь перед ней, то делаю это не из чувства вины, а для того, чтобы её успокоить».

Даже небольшое преувеличение реальных фактов может вынудить человека встать в защиту. Если ваш муж шесть раз за месяц опаздывал на ужин, а вы обвиняете его в том, что он опаздывает уже десятый раз, то, вероятно, вы начнёте ссориться с возмущённым мужем, который будет отстаивать свою правоту, а не извиняться перед вами.

Иногда критику трудно заметить, потому что она искусно скрыта. Вы можете возлагать на другого человека ответственность не только за его действия, но и за собственную реакцию и ощущения. Внимательно прочтите ниже реальную историю из психологической практики.

Боб и Джилл счастливы в браке уже 15 лет. Дома у Боба есть свой кабинет, где он иногда работает на выходных. В последнее время у него не было времени прибраться в кабинете, а потому там царил небольшой хаос. Джилл обожает порядок, она организованна и ответственна. Взглянув в очередной раз на стопки бумаг, разбросанных по столу и упавших на пол, Джилл заявила: «Когда я захожу в эту комнату, я буквально чувствую, как наша семья распадается!». Боб был в шоке от подобного заявления. Как семья может разваливаться, если муж предан ей вот уже 15 лет, у них есть прекрасные дети, собственный дом? Немного переведя дыхание, Боб сказал Джилл: «Это слишком громкое заявление». На это она просто ответила: «Ну, это то, что я чувствую». После ссоры Боб собрал все бумаги, но так и не набрался смелости, чтобы извиниться перед женой. Он всё ещё был возмущён её заявлением. Он не сумел преодолеть этот барьер.

С точки зрения Джилл, она просто делилась с мужем своими чувствами. Но Боб почувствовал, что несёт ответственность не только за беспорядок в своём кабинете, но и за ощущение жены, будто бы их семья рушится. В итоге он почувствовал себя жертвой, а не просто человеком, который забыл прибраться в комнате.

Невозможно заставить другого человека сбросить свою оборону и раскрыться, когда он обижен. Вы также не несёте ответственности за неспособность другого человека извиниться. Однако вы можете увеличить свои шансы быть услышанным во время ссоры.

Хотите получить извинения? Озвучьте реальные факты, которые имели место быть. Не приукрашивайте их, не вините другого человека в своих чувствах. Тогда человек будет нести ответственность за свои слова и поступки, не ощущая себя при этом жертвой.

Текст: Flytothesky.ru