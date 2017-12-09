Знаки зодиака: от самых серьезных до самых дурашливых

Кем вы себя считаете: человеком серьезным и сдержанным или человеком веселым и беззаботным. Что вы предпочтете: развеселую костюмированную вечеринку или курсы повышения квалификации? Несомненно, такое отношение к жизни зависит и от вашего зодиакального знака. Посмотрите, насколько правильно звезды описывают ваш темперамент?





1. Скорпион

Вы всегда такие серьезные, даже пессимистичные люди, а как же веселье? Если вы идете на вечеринку, все сразу подтягиваются и грустнеют, потому что с вами шутки плохи. Даже когда вы пытаетесь быть смешным, за этим стоит неумолимая серьезность. Вот вам совет: если вы будете дарить улыбки окружающим, от вас не убудет. Попробуйте, вам может понравиться.

2. Козерог

Не хочется вас расстраивать, но иногда с мешком картошки бывает интереснее, чем с вами. Вы слишком закрытый, «застегнутый на все пуговицы» и очень серьезный человек – почти не верится, что вы способны улыбаться. Даже если вы услышите смешной анекдот, вы просто промямлите «да, это забавно», но не более.

3. Дева

Девы двигаются по жизни, как обычно, со спокойным и суровым лицом без намека на радость. Да, это понятно, что жизнь часто бывает трудной, жестокой и несправедливой. Но вы не совсем понимаете, какие проблемы могут появиться из-за вашей излишней серьезности.

4. Телец

Вы чересчур серьезны. Вам бы научную конференцию организовывать, а не детский праздник или вечеринку. Даже выпивший человек, находящийся с вами рядом, сразу протрезвеет от вашей холодности и чрезмерной степенности. Вспоминайте о том, что вы всё же умеете улыбаться.

5. Лев

Львы находятся посередине между серьезностью и безудержным весельем. Вы серьезны тогда, когда нужно планировать будущее, получать образование, оплачивать счета – до тех пор, пока вам эта серьезность не надоест. После этого пора бы поразвлечься. Причем до такой степени, чтобы дело дошло до выселения из квартиры за безумные вечеринки.

6. Рак

Когда дело доходит до того, как себя повести – серьезно или несерьезно – Рак поступает рационально. Вы принимаете серьезные вещи за серьезные, а глупые за глупые. Если друг попал в беду, конечно же, вы будете серьезным. А если друг выиграл в лотерею, тогда пора надевать смешные костюмы и устраивать праздник.

7. Весы

Вы осторожно балансируете между человеком серьезным и человеком дурашливым. Иногда вы чересчур суровы и сдержанны, а иногда – приятный и веселый «свой в доску» товарищ. Такие перепады зависят только от вашего настроения.

8. Рыбы

Рыбы любят подурачиться, но они далеко не всегда такие беззаботные. Вы серьезны в течении рабочей недели и развлекаетесь лишь по выходным – все как положено. Зато в субботу и воскресенье вы совершенно другой человек. В принципе это неплохо, что вы можете себе позволить тяжело работать, чтобы потом веселиться от души.

9. Водолей

Конечно, серьезные цели у вас есть, но они не делают вас скучным человеком. Вы отлично осознаете, что жизнь не всегда бывает сладкой, потому любите взбадривать друзей шутками и розыгрышами. Вы умеете быть душой компании и радостно веселиться, хотя иногда такое настроение может сменяться слишком серьезным отношением к окружающему миру.

10. Близнецы

Похоже, у вас раздвоение личности. Иногда, ваше настроение стремится к нулю, и вы не жаждете развлечений, но большую часть времени вы беззаботны, веселы и раскованы. Вы можете обзвонить всех друзей, собрать огромную компанию и протанцевать в ночном клубе до самого утра.

11. Овен

Вечеринка не начнется до тех пор, пока на ней не появится Овен. И закончится она тогда, когда Овен её покинет. Вы безудержный весельчак, и вы не притворяетесь, имитируя бесконечный позитив. Если кому-то будет грустно, он первым делом позвонит вам, чтобы получить свою порцию хорошего настроения.

12. Стрелец

Все Стрельцы – это бесконечно оптимистичные и беззаботные люди, ни капли серьезности. Пребывать рядом с вами в дурном настроении просто невозможно, поскольку вы излучаете веселье и сразу же заражаете этим состоянием всех окружающих.

Текст: Flytothesky.ru