Почему вы боитесь быть счастливым

Счастье – это нечто большее, чем хорошее настроение или получение удовольствия от просмотра фильма. Счастье – это ментальное состояние, которого мы желаем достичь и боимся одновременно. Даже если мы этого не осознаем.





● Парадокс счастья

Мы боимся того, чего хотим. Когда вы одержимы идеей добиться успеха, страх неудачи парализует вас, потому вы начинаете еще и бояться стать успешными. То же самое происходит и со счастьем.

Не пытайтесь усиленно стать счастливым, если хотите быть по-настоящему счастливым.

Непрерывное стремление к счастью может привести к неблагоприятным последствиям. Психологи даже придумали термин «темная сторона счастья», то есть, когда неправильно воспринимаемое понятие счастья как такового отвлекает человека от более значимых аспектов жизни.

Когда вы слишком стараетесь стать счастливым, это может возыметь обратный эффект.

Если вы считаете, что вас сделает счастливыми успех, идеальный вес или богатство, то вы перестаете ценить то, что у вас уже есть. Вы постоянно ищете внешние вещи и объекты, чтобы «увеличить» ваше счастье, но в реальности остаетесь все больше и больше неудовлетворенными. Парадокс счастья заключается в том, что когда вы преследуете его ради себя самого, вы никогда его не достигнете. Быть счастливым – это «побочный продукт» того, что вы делаете. Счастье – это скорее состояние ума, чем эмоция.

Когда вы ставите себе целью «быть счастливым», вы начинаете разрабатывать стратегии и размышлять о том, что сделает вас таким. А излишние размышления только приведут к излишнему беспокойству и тревожности, а потом и вовсе к разочарованию. Вместо того, чтобы преследовать счастье, лучше подготовьте правильные условия для его «взращивания.

● Страх счастья: особенности культуры?

Дело не в том, что люди не хотят быть счастливыми – они действительно этого боятся. В некоторых культурах бытует мнение, что счастье можно получить только за очень высокую цену, нередко сопряженную с какой-то катастрофой. Одни чувствуют себя виноватыми в том, что испытывают радость, а другие просто молча страдают.

Китайская культура под влиянием даосизма считает, что в конечном итоге все возвращается к обратному. Для даосов счастье в результате превратится в несчастье и наоборот. В Малави на успешных людей смотрят с подозрением, считая, что они, возможно, использовали дурные способы для его достижения. Большинство западных культур считают счастье ценной целью, к которой следует стремиться, но это должно быть индивидуальное стремление, а не коллективное.

В любом случае, счастье – это личный выбор. Но сначала вам нужно понять разницу между «быть счастливым» и «чувствовать себя счастливым».

● Счастье: эмоция или состояние ума?

Счастье неуловимо. Даже его словарное определение выглядит абсолютно абстрактным. Психолог и эксперт по вопросам счастья Эдвард Динер придумал термин «субъективное благополучие» (SWB), чтобы описать, как люди оценивают свою жизнь, и, соответственно, индекс SWB. Субъективное благополучие – это персональная оценка отдельного человека, и Динер считает, что в целом люди счастливы, если считают, что они счастливы.

Но счастье – это не один или два аспекта, а система. Чувство счастья – эмоция – это всего лишь одна часть, а не целое. Само же счастье должно быть внутренним и внешним. Счастье — это не подарок, который вы можете получить или дать. Это личное решение. И чем больше мы пытаемся понять, что такое счастье, тем дальше мы от него уходим.

Будда называл ум дикой лошадью. Наши мысли блуждают и скачут, наши реакции и эмоции заставляют нас тревожиться. Следовательно, счастье – это следствие укрощения дикой лошади, то есть нашего ума. Это избавление от различных заблуждений, недоразумений и непонятных устремлений. Счастье – это то, что нужно взращивать внутри, и это гораздо больше, чем просто эмоции и ощущения.

Текст: Flytothesky.ru