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Тест: Узнайте свою энергию женственности

10.12.2017 18:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Психологи считают, что в каждой женщине преобладает одна из четырех энергий: Амазонка независима и амбициозна, Мать заботлива и нежна, Медиальная женщина мистична и духовна, а Гетера – муза для мужчин. Одна из этих энергий является доминирующей, вторую мы можем легко принять и адаптировать под себя, а третьей и четвертой мы учимся на протяжении всей жизни. Проверьте, какая энергия в вас является основной, и чему вы можете поучиться еще.

Внимательно прочитайте утверждения и выберите только те, которые, по вашему мнению, соответствуют вашему мировосприятию.Тест: Узнайте свою энергию женственности

 
 
 
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Психологи считают, что в каждой женщине преобладает одна из четырех энергий: Амазонка независима и амбициозна, Мать заботлива и нежна, Медиальная женщина мистична...

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