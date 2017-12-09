Тест: Узнайте свою энергию женственности

Психологи считают, что в каждой женщине преобладает одна из четырех энергий: Амазонка независима и амбициозна, Мать заботлива и нежна, Медиальная женщина мистична и духовна, а Гетера – муза для мужчин. Одна из этих энергий является доминирующей, вторую мы можем легко принять и адаптировать под себя, а третьей и четвертой мы учимся на протяжении всей жизни. Проверьте, какая энергия в вас является основной, и чему вы можете поучиться еще.

Внимательно прочитайте утверждения и выберите только те, которые, по вашему мнению, соответствуют вашему мировосприятию.