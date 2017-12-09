10 продуктов, которые снижают аппетит

Физические нагрузки – это только один из аспектов здорового образа жизни. Некоторые из наших самых больших проблем в период попыток сбросить вес заключены в выборе продуктов питания, особенно когда мы испытываем голод. Когда мы пытаемся изменить рацион питания, трудно противостоять искушению постоянных перекусов. Чем больше мы проголодаемся, тем выше вероятность того, что мы проглотим все, что под рукой. Что же тогда нужно держать под рукой, чтобы не чувствовать голод и снизить свой аппетит?





1. Попкорн





Если вы отправляетесь в кинотеатр с ведёрком соленого попкорна с маслом, то это, сами понимаете, не вариант здорового питания. А вот домашний попкорн, приправленный травками, может насытить вас практически без калорий. Высокое содержание клетчатки делает попкорн гораздо лучшей альтернативой, чтобы наесться.

2. Темный шоколад





Да, вы можете есть этот шоколад без угрозы для вашего веса. В нем высокий процент содержания какао, и он, конечно, будет более горьким на вкус, чем молочный шоколад, но и преимуществ для здоровья в нем больше. Темный шоколад замедляет процесс переваривания, потому вы чувствуете себя сытыми дольше. Он также замедляет выработку «голодного» гормона, заставляющего вас хотеть есть.

3. Греческий йогурт





Нынешние промышленные йогурты «грешат» избыточным содержанием сахара. Потому лучшим выбором может стать греческий йогурт, хорошо подавляющий аппетит. В нем мало сахара и в два раза больше белков, чем в йогурте обычном. Не забывайте про кальций, которого в нем тоже много, плюс йогуртные пробиотики, очень положительно влияющие на пищеварение.

4. Миндаль





В миндале много белка и клетчатки – потому это идеальная готовая пища, чтобы перекусить в течение дня. Главное, не перестарайтесь с количеством и постоянно помните о принципе умеренности.

5. Водянистые фрукты и овощи





Это «работает» так же, как выпить стакан воды перед едой. Перекусывайте огурцами, морковью и арбузом, чтобы снизить аппетит, дать организму воду и, конечно же, почувствовать насыщение. Кроме того, в них много клетчатки и питательных веществ, которые только пойдут на пользу.

6. Авокадо





Авокадо отличается высоким содержанием мононенасыщенных жиров (хорошие жиры) и клетчатки. Его можно нарезать пластинками и делать тосты. Очень быстрая и приятная закуска!

7. Хумус





Хумус делается из нута, а значит это изумительный источник клетчатки и белка. Особо выигрышная комбинация – это хумус с овощами, такими как морковь, сельдерей, огурцы.

8. Бобовые





Бобовые относительно недороги и отлично насыщают. Кроме того, они довольно низкокалорийные, содержат много клетчатки и белка. В этот список закусок входят нут, горох, фасоль и чечевица. Перекусите сельдереем с горсткой вареного нута или маленькой тарелкой чечевичного супа.

9. Яйца





Ничто так не подавляет голод, как яйца. В них содержится белок, который очень хорошо (и главное надолго) насыщает. Между прочим, люди, съедающие за завтраком парочку яиц, едят гораздо меньше за обедом.

10. Вода





Когда вы испытываете мучительное желание чем-нибудь срочно перекусить, это может быть вовсе и не голод, а жажда. Помните о гидратации организма! Итак, при первых сигналах голода, просто выпейте стакан воды, и ваш аппетит, вероятно, утихомирится.

Текст: Flytothesky.ru