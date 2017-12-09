Пожиратели времени: что мешает нам работать

В одной выдуманной стране жил-был человек. Он мог переделать уйму дел за сутки, уделить внимание хобби и даже отвезти любимую тещу в театр. Правда, это история фантастическая. В реальности нам постоянно не хватает времени. Мы искренне удивляемся, как другие умудряются все успевать. А сами еле выполняем базовые задачи.





На самом деле у всех людей равное количество времени и возможностей. Но вот используется этот дар по-разному. Одни его ценят, а другие разбазаривают. Дело в том, что существуют пожиратели времени. Это малозаметные действия, которые мы привыкли делать каждый день. Они приятные, их можно совершать очень часто.

Вот только из-за таких приятностей постоянно возникают дедлайны и недовольство собой.

Что же это за пожиратели времени? Вот список из 10 факторов, которые мешают воплотить в жизнь все планы.

1. Прослушивание музыки. Музыка, конечно, стимулирует. Но она и отвлекает от важных дел. Перманентное прослушивание треков не позволяет сконцентрироваться на важных делах.

2. Блуждание по сайтам. Женщины любят сидеть на кулинарных ресурсах, хотя никогда не приготовят оттуда ни одно блюдо. Мужчины рассматривают машины, на которые никогда не накопят. Хватит жить мечтами, нужно воплощать их в реальность.

3. Социальные сети. Они затягивают и не отпускают из своих пут. Просмотр профилей и выискивание новых виртуальных друзей занимает много времени, которое больше никогда не вернется. Стоит ли новый пост потерянных возможностей?

4. Сайты для взрослых. Порнофильмы, конечно, намного интереснее нудной офисной работы. Но их нужно смотреть в меру. Да и босс не в восторге от работников, которые часами пропадают на сайтах для взрослых, а потом просят прибавку к зарплате.

5. Одержимость селфи. Фотографирование себя любимого не несет в себе никакого криминала. Правда, на выискивание подходящего ракурса и фона уходит куча времени, которое можно было потратить на более важные дела.

6. Пустые разговоры. Вы уже сто раз перемыли кости коллегам, обсудили книжные новинки этой зимы и даже выучили наизусть новый анекдот. За такими разговорами время уходит незаметно и безвозвратно.

7. Перебранки. Очень много времени тратится и на беспричинные споры и конфликты. Люди как бы специально устраивают скандал, а потом его мусолят. Вместо того, чтобы работать, они устраивают между собой разборки.

8. Телевизор. Два часа на передачу о новоиспеченной знаменитости, три часа на фильм, час на просмотр новостей. И так незаметно проходит 5 часов драгоценного времени. А можно было убрать в квартире, подготовить проект или заняться спортом.

9. Компьютерные игры. Они отрывают от реальности. Можно часами сидеть перед компьютером или с телефоном, играть в стрелялки или другие игрушки. А потом искренне удивляться, почему же вы ничего не успеваете.

10. Отсутствие ежедневника. Если нет четкого плана на каждый день, есть риск тратить время на второстепенную чепуху. Причем ежедневник не обязательно должен быть бумажным. Есть и удобные электронные варианты.

Чтобы повысить свою продуктивность и навсегда забыть о дедлайнах, нужно исключить из своей жизни те действия, которые крадут время. Тогда все запланированное можно с легкостью воплотить в реальной жизни.

Текст: Flytothesky.ru