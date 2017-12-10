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3 вещи, которые нужно делать ежедневно каждому знаку зодиака

10.12.2017 21:26 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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У каждого знака зодиака есть определенные потребности, чтобы быть в хорошем настроении и чувствовать себя нормально. Это даже можно назвать действиями-подпрограммами, которые людям очень необходимы. Какие же три вещи вам нужно делать каждый день, чтобы поддерживать себя в добром физическом и ментальном здравии?

3 вещи, которые нужно делать ежедневно каждому знаку зодиака
Фото: Marta Bevacqua

1. Овен

1. Испытайте себя. Овен любит любые вызовы, потому минимум раз в день вам нужно решить какую-нибудь проблему, чтобы чувствовать удовлетворение.
2. Досчитайте до 10. При таком вспыльчивом характере это необходимо – так вы, скорее всего, успокоитесь и справитесь с ситуацией более «изящно».
3. Позаботьтесь о своей коже. Вы всегда в движении и спешке, потому не забывайте заботиться о себе.

2. Телец

1. Не забывайте про витамины. Не нужно менять рацион питания, вместо этого просто подкармливайте себя питательными веществами.
2. Спросите себя: «Мне это нужно?» Этот вопрос нужно задавать перед каждым вашим действием – так вы многое для себя сэкономите: и время, и средства, и нервы.
3. Взгляните на вещи под другим углом. Вы упрямы, но найдите в себе силы послушать другие точки зрения.

3. Близнецы

1. Придерживайтесь плана. Вы обязательно всюду опоздаете, если не будете отслеживать свой график. Спасите себя от паники и обязательно всё записывайте.
2. Поговорите с незнакомцем. Вы однозначно полюбите слушать истории случайных людей.
3. Медитируйте. Вашему мозгу и телу периодически нужны тишина и покой, даже если это только 10 минут по утрам.

4. Рак

1. Скажите кому-то, что он вам дорог. Просто отправьте сообщение или позвоните – человек это непременно оценит.
2. Говорите себе комплименты. Не позволяйте собственной неуверенности мешать вам качественно жить.
3. Читайте. Это просто расширяет кругозор и дает знания.

5. Лев

1. Обратите внимание на свой внешний вид. Вы должны всегда знать, что вы безупречны, даже в самый плохой день.
2. Сделайте комплимент другому человеку. Поверьте, от этого корона с вашей головы не свалится.
3. Побалуйте свой лицо маской или кремом. Кто знает, вдруг вас прямо сегодня пригласят на гламурную фотосессию!

6. Дева

1. Составьте список дел. Запишите его и выполните до конца дня.
2. Сделайте перерыв. Вы все время работаете, потому остановитесь и выйдите на прогулку. Работа может немного подождать.
3. Качественно завтракайте. Даже если вы в спешке, не забывайте подпитывать свой мозг хорошей едой в начале каждого дня.

7. Весы

1. Слушайте музыку во время работы. Так вы сможете лучше сосредоточиться на задаче и не нервничать.
2. Избегайте пассивно-агрессивных действий. Попробуйте рассказать людям, что вас беспокоит, а не скандалить.
3. Выйдите на улицу. Это вас расслабит и позволит вашему мозгу немного отдохнуть и перезагрузиться.

8. Скорпион

1. Ведите дневник. Возможно, вы не захотите рассказать другим о своих чувствах, но вы можете изложить их на бумаге.
2. Пейте много воды. Это помогает любому, а особенно Скорпиону, как водному знаку.
3. Делайте что-нибудь для себя каждый день. Сосредоточьтесь на своих потребностях, подумайте о себе и побалуйте себя.

9. Стрелец

1. Попробуйте что-то новое. Уберегите себя от скуки и рутины.
2. Задайтесь целью. Держите все под контролем, устанавливая новую цель (пусть даже крохотную) каждый день.
3. Выспитесь. Это позволит вам оставаться позитивным и счастливым.

10. Козерог

1. Посмейтесь над чем-то. Не принимайте эту жизнь слишком серьезно.
2. Позвоните или напишите родственникам. Оставайтесь с ними на связи, чтобы они чувствовали вашу заботу.
3. Ешьте фрукты и овощи. Здоровье важно, особенно при вашем нездоровом трудоголизме.

11. Водолей

1. Проведите интеллектуальную беседу с кем-либо. Вы ведь так любите словесные битвы умов.
2. Прочтите книгу. Интересную, толстую и информативную книгу, которая заставит вас думать.
3. Потягивайтесь. За столом, на диване, перед сном – везде, где только можно. Давайте своим мышцам немного больше нагрузки.

12. Рыбы

1. Говорите «нет». Чем больше вы тренируетесь в умении отказывать, тем легче и спокойнее вам будет жить.
2. Скажите кому-то добрые слова. Просто незнакомцу – и вы сразу же поднимете ему настроение на весь день.
3. Включайте творческий режим. Каждый день пытайтесь что-то создавать. Хоть стих, хоть новое кулинарное творение.3 вещи, которые нужно делать ежедневно каждому знаку зодиака

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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