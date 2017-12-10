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Какой сегодня праздник: 11 декабря 2017 года

11.12.2017 00:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Знаете ли вы, что 11 декабря отмечается Международный день гор? О том, чем еще ознаменовано 11 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 11 декабря

В 1816 году Индиана стала девятнадцатым штатом США.

В 1946 году при ООН был организован ЮНИСЕФ.

Кроме того, 11 декабря является Международным днем танго.

Кто родился 11 декабря

11 декабря в православном календаре

Православные 11 декабря 2017 чтут память преподобномученика Стефана Нового, святителя Феодора Ростовского, архиепископа, священномученика Серафима.

Именины

В этот день именины у Алексея, Андрея, Василия, Григория, Даниила, Ивана, Константина, Николая, Павла, Петра, Рафаила, Сергея, Степана, Тимофея, Федора, а также Прасковьи и Анны.

11 декабря в народном календаре

11 декабря в народе называли "Сойкиным днем", эту птицу считали вещуньей. Люди верили, что у сойки на крылышках маленькие зеркала, глядя в которые можно узнать будущее. Также в этот день девушки гадали: подходили к колодцу и слушали воду. Если внутри позвякивало, то следовало ждать прибыли, если же стояла тишина — значит, ждать успехов не стоит.

 
 
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Этот день является 345-м в григорианском календаре, до Нового года остается 20 дней.

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