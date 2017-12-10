Это раздражает мужчин!

Женщины созданы для того, чтобы покорять мужчин своей красотой. На них лежит большая ответственность. Они продолжают род человеческий. При помощи своих чар женщины покоряют мужчин, превращают их в послушных котят, которые готовы ради них на все.





Радужная картинка. Увы, она не всегда оказывается правдивой в реальной жизни. Не все женщины способны околдовать мужчину силой своей красоты и шарма. Некоторые представительницы слабого пола смотрят с завистью на своих более успешных подруг. Имеется в виду успех на любовном поприще.

Бывает так, что женщина красивая, умная, прекрасно готовит и вообще кажется идеалом. Но мужчины к ней не идут. Просто уходят с ее дороги. И не один не задерживается в судьбе.

Даже если любви особо не хочется, всегда хочется секса. Простого соития, которое дарит радость и чувство блаженства. Его без мужчины тоже не получишь. Даже закоренелые карьеристки и мужененавистницы признают, что без секса приходится ой как туго.

Что же так отпугивает мужчин? Не нужно долго искать причины. Они лежат на поверхности. Дело вовсе не в венце безбрачия, не в полных бедрах или целлюлите. Дело в тех маленьких деталях, которые действуют на мужчин отрицательно. Вот список из 15 факторов, которые мешают устраивать лучную жизнь.

1. Привычка отводить взгляд. Мужчинам нравятся смотреть в бездонные женские глаза. Не стоит лишать сильный пол такой радости. Смотреть нужно нежно, зовуще, как бы околдовывая.

2. Яркая красная помада. Странно, но мужчинам совершенно не нравится такой цвет помады. Они предпочитают едва заметный блеск для губ. Так уста кажутся зовущими и очень сексуальными.

3. Чрезмерно накрашенные глаза. Не в восторге сильный пол и от интенсивного цвета теней. Особенно это относится к синим, зеленым и розовым теням. Даже молодая девушка превращается в престарелую бухгалтершу.

4. Привычка закатывать глаза. Во-первых, это выглядит не очень эстетично. Во-вторых, это знак того, что девушке все надоело, она устала. Или она просто строит из себя избалованную девицу.

5. Резкий голос. Слишком высокий тон режет слух. Мужчины не любят дам с писклявыми голосами. Они норовят поскорее закончить разговор с такими особами.

6. Грязная обувь. Тоже фактор, на который мужчины обращают внимание. По обуви можно судить о человеке. Если женщина позволяет себе носить заляпанные грязью сапоги, значит и дома у нее такой же бардак.

7. Желтые зубы, запах изо рта. Ни один нормальный мужчина не захочет целовать такую женщину. Нужно срочно заняться отбеливанием зубов и найти причину неприятного запаха изо рта.

8. Неподходящая одежда. Худышки любят надевать балахоны, а дамы в теле втискиваются в скинни и топики. Выглядят такие женщины комично. Оны вызывают смех, а не желание с ними познакомиться.

9. Грязные волосы. Кажется, никто не заметит слипшиеся пряди. Но на самом деле грязные волосы бросаются в глаза. Даже тогда, когда они заплетены в косу. Мужчины четко замечают, следит ли за собой девушка.

10. Запах пота. Это вообще красный свет. Одно дело, когда мы потеем на пробежке или в спортзале. Другое дело, когда пот становится постоянным спутником. Вещи стоит стирать вовремя, а в сумочке на всякий случай носить дезодорант.

11. Привычка стоить из себя феминистку. Зачем такой женщине мужчина? Стремление показать себя выше мужчин приводит к одиночеству. Сильный пол не любит насмешек над собой.

12. Смех невпопад. Он очень раздражает. Постоянно хохочущую девушку принимают за дуру, которая старается привлечь к себе внимание. Мужчинам лестно, когда над их шутками смеются. Но делать это нужно в меру.

13. Быстрая походка. Женщины часто не идут, а бегут. Завязать знакомство на такой высокой скорости практически невозможно. Чтобы у мужчины был шанс познакомиться, нужно немного замедлить шаг.

14. Привычка раскручивать мужчину на дорогой ресторан, подарки, путешествия. Это все должно исходить от мужчины. Женщины, которые клянчат подарки, выглядят очень жалко.

15. Стремление всеми силами выдать себя замуж. Это когда в глазах женщины прямым текстом читается стремление захомутать мужика и пойти наконец-то под венец. Где-то на подсознательном уровне мужчины вычисляют таких женщин и избегают их.

Ради того, чтобы познакомиться с мужчиной своей мечты, можно переступить через себя и избавиться от нескольких вредных привычек. Четкое осознание своих проблем поможет быстро от них избавиться. И тогда изменения в личной жизни не заставят себя долго ждать.

Текст: Flytothesky.ru