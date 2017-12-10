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Разминка для ума за чашечкой кофе

11.12.2017 12:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Разминка для ума за чашечкой кофе

Ну что, уже приходите в себя после выходных? У нас для вас есть небольшой план, как сделать этот понедельник более добрым:

  1. Приготовьте себе чашечку горячего кофе.
  2. Вдохните его аромат.
  3. Пожелайте продуктивной недели коллеге.
  4. Скажите комплимент близкому человеку.

Эти 4 простых действия будут гарантом вашего хорошего дня, ведь если мы транслируем во Вселенную положительную энергию, то в ответ получаем ее с удвоенной силой!

А теперь пятый пункт плана, который проверит готовность вашего мозга включиться в работу. Перед вами очередная головоломка на внимательность. Вам нужно ответить на вопрос, какая чашка наполнится первой?

Разминка для ума за чашечкой кофе

 
 
 
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Ну что, уже приходите в себя после выходных? У нас для вас есть небольшой план, как сделать этот понедельник более добрым: Приготовьте себе чашечку горячего кофе....

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