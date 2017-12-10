Разминка для ума за чашечкой кофе





Ну что, уже приходите в себя после выходных? У нас для вас есть небольшой план, как сделать этот понедельник более добрым:

Приготовьте себе чашечку горячего кофе. Вдохните его аромат. Пожелайте продуктивной недели коллеге. Скажите комплимент близкому человеку.

Эти 4 простых действия будут гарантом вашего хорошего дня, ведь если мы транслируем во Вселенную положительную энергию, то в ответ получаем ее с удвоенной силой!

А теперь пятый пункт плана, который проверит готовность вашего мозга включиться в работу. Перед вами очередная головоломка на внимательность. Вам нужно ответить на вопрос, какая чашка наполнится первой?



