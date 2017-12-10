8 странных рождественских персонажей из разных стран

Дед Мороз, Санта-Клаус или Пер Ноэль – это еще не самые странные персонажи рождественского и новогоднего фольклора, а скорее наиболее привычные. Однако помимо них есть и еще более удивительные праздничные «герои». Вот эти 8 самых диковинных зверей и демонов, которые могут посетить вас в декабре и январе.

1. Йольский козел





В Швеции у Санта-Клауса не всегда были сани с северными оленями. Когда-то он ездил на козле, который помогал ему развозить подарки хорошим детям. Маленькие соломенные козлики – очень популярные рождественские украшения в Скандинавии. А в шведском городе Евле стоит статуя огромного йольского козла, и каждый новый год его кто-то поджигает, что стало уже традицией.

2. Фрау Перхта





В некоторых частях немецких и австрийских Альп бродит очень страшная фрау Перхта, своеобразный аналог Бабы Яги. Она может быть как дружелюбной, так и очень жестокой. Её изображают как старуху со страшным лицом и в длинном халате, под которым она прячет острый нож. Фрау Перхта ходит по домам в течение 12 дней Рождества. Хорошим детям она оставляет подарочки, а непослушным грозит своим ножом, обещая вспороть живот.

3. Калликантцарой





Калликантцарой (Греция) или Караконджул (Болгария) встречается в балканских странах. Это подземные духи – маленькие, черные и злобные существа. Их можно увидеть только в течение 12 дней Рождества, потому что они проводят большую часть своего времени глубоко в центре Земли, подпиливая Мировое древо и пытаясь уничтожить мир. Чтобы избежать ущерба от Калликантцароя нужно повесить за дверью челюсть свиньи. Поскольку этой нечисти нравится входить через дымоход, самый удобный способ отвадить демонов – это поддерживать огонь в течение всего рождественского сезона.

4. Бефана





В ночь на 5 января Бефана, отвратительная старая ведьма из Италии, спускается по трубе в дом. Если ребенок вёл себя хорошо, Бефана наполнит его носок подарками, а непослушным детям она насыпает в носки угольки. Каждая семья традиционно оставляет продукты и напитки для Бефаны. Еда варьируется в зависимости от региона страны, но бокал вина – это обязательный пункт меню для старой ведьмы.

5. Грила и йольский кот





В Исландии живет один из самых кровожадных рождественских персонажей в мире – это отвратительная великанша Грила со своим страшным котом. Она упоминается в исландском фольклоре с 13 века. В какой-то момент она стала больше ассоциироваться с Рождеством – в этот период Грила крадёт плохих детей, засовывает их в свой мешок и уносит в свою берлогу, чтобы съесть.

6. Черный Пит





Черный Пит (Zwarte Piet) – это голландский персонаж и помощник местного Санта-Клауса (Синтаклааса). Самое интересное, что нынче эту традицию начали трактовать как расистскую из-за черного лица Пита, хотя на самом деле он просто испачкан сажей. Черный Пит приносит подарки послушным детям, а непослушных может даже выпороть розгами или хлыстом.

7. Крампус





Когда-то этого демона с козлиной мордой мало кто знал за пределами Центральной Европы, но сейчас он активно присутствует в фильмах ужасов, литературе и телепередачах. Праздник Святого Николая выпадает на 6 декабря. Если святой Николай посещает семьи, чтобы принести им подарки, то Крампус приходит с целью наказать злых людей и украсть непослушных детей. Во время праздника во многих европейских городах даже проводится забег Крампусов, где переодетые мужчины бегают по улицам с пучками березовых веток, чтобы бить плохих людей. Один из способов отвлечь внимание Крампуса – это предложить ему выпивку.

8. Мари Луид





Это уэльский персонаж в виде черепа лошади, надетого на палку. Добавьте к нему накидку с капюшоном – и перед вами Мари Луид. На Рождество и Новый год группы людей ходят по улицам с таким черепом от дверей до дверей, распевая песни. Жильцы домов должны отвечать своими песнями или остроумными стишками. Часто качество голосов певцов оставляет желать лучшего, и тогда обе стороны обвиняют друг друга в пьянстве. Если те, кто снаружи, выиграют словесную битву, тогда Мари Луид входит в дом и приносит жильцам удачу.

Текст: Flytothesky.ru