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Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

11.12.2017 17:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Посмотрите на эти фото, на них явно что-то не так: либо же это продуманный трюк, либо случайная оптическая иллюзия.

1. Что не так с этими милыми барышнями?

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

2. Здесь явно кому-то не хватает парочки ног.

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

3. А здесь ног в избытке.

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

4. Новая порода кота?

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

5. Всадник без головы в общественном транспорте.

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

6. Человекопёс?

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

7. Человек-невидимка?

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

8. Что случилось с его одеждой?

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

9. Посмотрите на этот крошечный телефончик!

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

10. Вы видите телефон? А он здесь есть.

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

11. Прогулка с лучшей подругой.

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

12. Девушка-Гулливер на фоне огромной горы.

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

13. Гигантские собаки тоже существуют.

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

14. Когда ты можешь обнять всех друзей одной рукой.

Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

Текст: Flytothesky.ruВам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!

 
 
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Посмотрите на эти фото, на них явно что-то не так: либо же это продуманный трюк, либо случайная оптическая иллюзия. 1. Что не так с этими милыми барышнями? 2. Здесь явно...

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