|
Вам придется посмотреть на эти фотографии дважды, чтобы понять, что на них происходит!
11.12.2017 17:05 — Калейдоскоп | Flytothesky
Посмотрите на эти фото, на них явно что-то не так: либо же это продуманный трюк, либо случайная оптическая иллюзия.
1. Что не так с этими милыми барышнями?
2. Здесь явно кому-то не хватает парочки ног.
3. А здесь ног в избытке.
4. Новая порода кота?
5. Всадник без головы в общественном транспорте.
6. Человекопёс?
7. Человек-невидимка?
8. Что случилось с его одеждой?
9. Посмотрите на этот крошечный телефончик!
10. Вы видите телефон? А он здесь есть.
11. Прогулка с лучшей подругой.
12. Девушка-Гулливер на фоне огромной горы.
13. Гигантские собаки тоже существуют.
14. Когда ты можешь обнять всех друзей одной рукой.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрите на эти фото, на них явно что-то не так: либо же это продуманный трюк, либо случайная оптическая иллюзия. 1. Что не так с этими милыми барышнями? 2. Здесь явно...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии