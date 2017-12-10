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5 правил гололедицы: как вести себя, когда на улице скользко
11.12.2017 18:10 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Ежегодно зимние месяцы становятся испытанием на прочность для всех пешеходов страны. Перепады температур превращают улицы городов в опасные ледовые катки. Именно из-за гололедицы в зимний период увеличивается количество травм: ушибов, переломов.
Правила поведения во время гололедицы – в справке Sputnik.
Если вы попали в ситуацию, когда падения не избежать, то очень важно знать, как категорически нельзя падать.
Прежде всего помните, что не стоит приземляться на вытянутые руки, локти, колени и ягодицы. Упав на локоть, вы рискуете сломать ключицу, падение на вытянутые руки грозит переломами костей со смещением, ушибами кистей, упав на колени, можно запросто получить травму коленных чашечек, а падение на ягодицы может привести к компрессионной травме позвоночника.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете избежать неприятных последствий гололедицы.
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Несмотря на то, что в некоторых областях страны завтра ожидается до +11 °С, синоптики предупреждают об осадках в виде дождя и мокрого снега, а также гололедице.
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