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Что должен сделать каждый знак зодиака до начала Нового 2018 года

11.12.2017 22:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Этот год был безумным. Наверняка вы точно так же говорили и про все предыдущие годы. А как там поживает ваш список дел, запланированных на 2017 год? Все уже выполнили? Конечно, не все вещи должны быть наделены огромным смыслом, но возможно, у вас осталось несколько важных пунктов: например, решиться на следующий шаг в отношениях или научиться любить себя? Что вам в этом плане говорят звезды?

Что должен сделать каждый знак зодиака до начала Нового 2018 года

1. Овен

Овны, вы так много работали весь этот год, что заслуживаете похвалы. Для вас нет ничего лучше, чем выполнить запланированную работу и войти в Новый год с новыми силами. Ваша стойкость поражает, но знайте, что даже таким работягам как вы, нужны выходные. Отправиться в путешествие – вот, что нужно вам сделать.

2. Телец

Тельцы, выкиньте из гардероба вещи, которые вам совершенно не идут, сходите в спа-салон и не забывайте про свое здоровье. Помните, что 2018 год для вас – год изменений. Пора вырваться из своего жуткого кокона и показать всем, какая вы красивая бабочка.

3. Близнецы

Близнецы, этот год вы провели, разрываясь между массой дел и стараясь все успеть. Все, что вам нужно сделать до начала 2018 года – это научиться распределять свое время. Помните, что им нужно разумно и эффективно управлять.

4. Рак

Раки, в этом году вы продемонстрировали всем, какие вы любящие и преданные люди, но так и не увидели то же самое от других. Прежде чем закончится 2017 год, вы должны определиться с тем, что для вас любовь. Сами, без подсказок о стороны.

5. Лев

Львы, если бы мир сейчас превратился в хаос, вы бы и это использовали в свою пользу. Вы выжали из 2017 года все, что могли. Но все-таки есть еще кое-что, на что вам следует обратить внимание. Вам необходимо научится разделять платонические и близкие отношения.

6. Дева

Девы, в 2017 году вы много времени проводили с семьей, и вам это нравилось. Теперь, уделите немного времени себе: наслаждайтесь мелочами, примите пенную ванну, выпейте шампанского и всячески расслабляйтесь.

7. Весы

Весы, независимо от того, каким для вас был этот год, потрясающим или ужасным, всё, что вы хотите сейчас – это закрыть глаза и обо всем забыть. Поэтому, вам жизненно необходимо избавиться от старых вещей и от старых изживших себя отношений, в том числе.

8. Скорпион

Скорпионы, вам было несладко в этом году, так ведь? Проекты, горящие сроки, стресс на работе. Сейчас самое время сделать то, чем вы пренебрегали весь 2017 год. Возьмите выходной и отправьтесь куда-нибудь на отдых, предусмотрительно отключив телефон.

9. Стрелец

Стрельцы, судя по количеству приглашений на праздничные вечеринки, можно с уверенностью сказать, что вы поддерживали общение с многими людьми в этом году. Чего вы хотите достичь в следующем году, и как вы это намерены сделать? Определитесь в течение этого месяца, поставьте себе цели.

10. Козерог

Козероги чувствуют себя уставшими. Вам не нужно взваливать все на свои плечи. Берите отпуск и не дожидайтесь 2018 года, иначе стресс на работе вас погубит. Помните, что вам необязательно работать за троих. И еще: не принимайте все близко к сердцу.

11. Водолей

Водолеи, мыслями вы уже на отдыхе, потому что эмоционально вы выжаты. Сейчас вам нужно собраться с силами и составить план действий на 2018 год. Путешествия, отношения, спорт – всё то, что сделает вас счастливым человеком.

12. Рыбы

Рыбы, вы должны понять, чего вы хотите на самом деле. Составьте свой план успеха. Выйдите из зоны комфорта и сделайте то, что всегда хотели сделать, плюс добавьте в свой список вещи, которых вы всячески избегали и не решались выполнить.Что должен сделать каждый знак зодиака до начала Нового 2018 года

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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