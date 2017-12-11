Что должен сделать каждый знак зодиака до начала Нового 2018 года

Этот год был безумным. Наверняка вы точно так же говорили и про все предыдущие годы. А как там поживает ваш список дел, запланированных на 2017 год? Все уже выполнили? Конечно, не все вещи должны быть наделены огромным смыслом, но возможно, у вас осталось несколько важных пунктов: например, решиться на следующий шаг в отношениях или научиться любить себя? Что вам в этом плане говорят звезды?





1. Овен

Овны, вы так много работали весь этот год, что заслуживаете похвалы. Для вас нет ничего лучше, чем выполнить запланированную работу и войти в Новый год с новыми силами. Ваша стойкость поражает, но знайте, что даже таким работягам как вы, нужны выходные. Отправиться в путешествие – вот, что нужно вам сделать.

2. Телец

Тельцы, выкиньте из гардероба вещи, которые вам совершенно не идут, сходите в спа-салон и не забывайте про свое здоровье. Помните, что 2018 год для вас – год изменений. Пора вырваться из своего жуткого кокона и показать всем, какая вы красивая бабочка.

3. Близнецы

Близнецы, этот год вы провели, разрываясь между массой дел и стараясь все успеть. Все, что вам нужно сделать до начала 2018 года – это научиться распределять свое время. Помните, что им нужно разумно и эффективно управлять.

4. Рак

Раки, в этом году вы продемонстрировали всем, какие вы любящие и преданные люди, но так и не увидели то же самое от других. Прежде чем закончится 2017 год, вы должны определиться с тем, что для вас любовь. Сами, без подсказок о стороны.

5. Лев

Львы, если бы мир сейчас превратился в хаос, вы бы и это использовали в свою пользу. Вы выжали из 2017 года все, что могли. Но все-таки есть еще кое-что, на что вам следует обратить внимание. Вам необходимо научится разделять платонические и близкие отношения.

6. Дева

Девы, в 2017 году вы много времени проводили с семьей, и вам это нравилось. Теперь, уделите немного времени себе: наслаждайтесь мелочами, примите пенную ванну, выпейте шампанского и всячески расслабляйтесь.

7. Весы

Весы, независимо от того, каким для вас был этот год, потрясающим или ужасным, всё, что вы хотите сейчас – это закрыть глаза и обо всем забыть. Поэтому, вам жизненно необходимо избавиться от старых вещей и от старых изживших себя отношений, в том числе.

8. Скорпион

Скорпионы, вам было несладко в этом году, так ведь? Проекты, горящие сроки, стресс на работе. Сейчас самое время сделать то, чем вы пренебрегали весь 2017 год. Возьмите выходной и отправьтесь куда-нибудь на отдых, предусмотрительно отключив телефон.

9. Стрелец

Стрельцы, судя по количеству приглашений на праздничные вечеринки, можно с уверенностью сказать, что вы поддерживали общение с многими людьми в этом году. Чего вы хотите достичь в следующем году, и как вы это намерены сделать? Определитесь в течение этого месяца, поставьте себе цели.

10. Козерог

Козероги чувствуют себя уставшими. Вам не нужно взваливать все на свои плечи. Берите отпуск и не дожидайтесь 2018 года, иначе стресс на работе вас погубит. Помните, что вам необязательно работать за троих. И еще: не принимайте все близко к сердцу.

11. Водолей

Водолеи, мыслями вы уже на отдыхе, потому что эмоционально вы выжаты. Сейчас вам нужно собраться с силами и составить план действий на 2018 год. Путешествия, отношения, спорт – всё то, что сделает вас счастливым человеком.

12. Рыбы

Рыбы, вы должны понять, чего вы хотите на самом деле. Составьте свой план успеха. Выйдите из зоны комфорта и сделайте то, что всегда хотели сделать, плюс добавьте в свой список вещи, которых вы всячески избегали и не решались выполнить.

Текст: Flytothesky.ru