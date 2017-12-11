Что вам нужно учитывать, если вы встречаетесь со спортсменкой

Встречаться со спортсменкой нелегко, потому что помимо вас что она еще и очень любит спорт. К сожалению, тренажерный зал забирает немало её внимания, и без него она не мыслит и дня. Примите к сведению некоторые моменты, если вы уж решились связать свою жизнь со спортсменкой.





1. Она будет будить вас рано по утрам

Спортивная девушка всегда следует режиму, поэтому не удивляйтесь, если она разбудит вас рано утром для пробежки. Пробуждение в 5 утра – это её образ жизни. Поэтому забудьте о том, чтобы поваляться до полудня. Кстати, в её глазах вы скорее будете ленивым лежебокой.

2. Её мир — это спортзал

Для спортивной девушки всё вокруг – это её тренажеры. Она будет быстро бегать по лестницам или периодически делать энергичные приседания в лифте. Имейте в виду, она может вставлять свои тренировки практически во все, что она делает, и в любое время суток. Поэтому не беспокойтесь, если она опоздает на свидание. Возможно, она принимает душ в спортзале.

3. Она не сидит на диете

У неё отменный аппетит, потому что она компенсирует все калории, сожженные во время тренировок. Если вы думаете пригласить спортсменку на ужин, выясните её вкусовые предпочтения и не падайте в обморок, увидев, сколько она заказывает.

4. Она любит вызовы

Для нее нет слишком большого расстояния и нет преград, которые невозможно преодолеть. Поставьте задачу, и спорстменка с радостью её быстренько решит! Она просто любит всевозможные вызовы и никогда не откажется от состязания. Независимо от того, заканчивает ли она гору задач в офисе или бегает на полкилометра больше каждый день, у нее всегда будет позитивное настроение и ни капли усталости.

5. Она любит массаж, но не эротический

Она всегда будет страдать от деревянных ног, растянутого плеча и боли в ступнях. Это подсказка для вас о том, что ей нужен массаж, конечно же, не эротический. Забудьте об этом! В конце концов, за день она растратила все свои силы на тренировки…

6. Забудьте о сексуальном белье!

Любимым бельем вашей девушки всегда будет удобный спортивный бюстгальтер. Просто это очень комфортно и практично для её активного образа жизни. Поэтому, если вам нужно что-то решить с очень личным подарком – выбирайте спортивное нижнее белье, и вы никогда не ошибетесь в своей покупке.

7. Она доверяет своим партнерам по тренировкам

Люди, с которыми ваша спортсменка тренируется, и даже её инструктор – это вторая семья, и эта семья в курсе всех её романтических откровений, мечтаний и целей. Обязательно наладьте с ними хорошие отношения. Если вы будете выступать против её команды, вы однозначно проиграете.

8. Она не боится потеть

В отличие от других женщин, она не боится много потеть. Для неё пот – это показатель эффективности тренировки. Он её совершенно не беспокоит и не вызывает никаких комплексов. Конечно, это не значит, что она пренебрегает душем.

9. Она умеет работать в команде

Она четко знает, насколько важна командная работа. Хоть она и очень независима, умение быть надежным компаньоном делает её лучшей девушкой, с которой у вас когда-либо были отношения. Она никогда не бросит вас на полпути, а подставит свое плечо. Она знает ценность взаимовыручки!

10. Ее отпуск наполнен приключениями

Приглашение в рай на пляже совсем не для спортсменки. Дело в том, что её отпуск включает в себя множество физических упражнений и приключений, поэтому не надейтесь валяться в шезлонге, потягивая коктейль. Вы будете бегать, прыгать и очень много ходить.

11. Она действительно разбирается в спорте

Некоторые женщины делают вид, что обожают спорт, чтобы произвести впечатление на своих возлюбленных. Спортсменка не притворяется, она на самом деле его любит и отлично в нём разбирается. Вы запросто можете пригласить её на футбольный матч. Поверьте, она будет в теме.

12. Она жесткая снаружи, но мягкая внутри

Она может выглядеть крепким орешком, но внутри она вся же женщина. Никакие тренировки не способны ожесточить ее сердце. Она тоже нуждается в сопереживании и поддержке со стороны своего мужчины. Оставайтесь для неё крутым парнем!

Текст: Flytothesky.ru