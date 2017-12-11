Что женщины не знают о мужчинах?

Многие женщины думают, что они знают все о своих партнерах, а мужчины настаивают на том, что женщин, напротив, невозможно понять. Многие такие недоразумения приводят к ненужным ссорам и напряжению в отношениях. Поэтому, прежде чем вы станете подозрительно относиться к поведению вашего партнера, попытайтесь понять, почему он это делает! Вот 9 вещей, которые женщины действительно не знают о мужчинах или же не хотят принимать во внимание.





1. Он не хочет меняться

Хотя многие женщины думают по-другому, к сожалению, мужчин нельзя заставить измениться. Потому не обольщайтесь, считая, что хулиган может стать джентльменом только по вашей прихоти. Чем больше женщина давит на партнера, тем хуже – поэтому лучше примите его со всеми его недостатками. В противном случае ваши отношения не имеют смысла.

2. Ультиматумы не работают

Всегда наступает тот момент, когда женщина выдвигает партнеру какой-либо ультиматум. Такая ситуация негативно влияет на отношения из-за отсутствия доверия и заинтересованности. Большинство мужчин думают, что их дама блефует, и не особо верят в серьезность её намерений. Помните, что ультиматум – очень мощный инструмент, и вы должны быть готовы к его последствиям.

3. Он не ваш отец

Существует принципиальное различие между мужчиной, который хочет разделить с вами жизнь, и отцовским отношением. Женщины же желают, чтобы их партнер заботился о них, но не ограничивал и позволял многое. Проблема в том, чтобы в паре важно взаимное уважение и совместный подход к решению проблем. Если одна из сторон не понимает этого, шансов на успешные отношения нет.

4. Периодическое игнорирование

Большинство женщин сходят с ума, если их партнер не отвечает сразу на сообщения. Между прочим, мужчины не всегда моментально обращают внимания на ваши послания. Если у них работа или встреча, не ждите быстрой реакции. Вместо того чтобы отчаиваться, что ваш партнер вас игнорирует, лучше запаситесь терпением.

5. Не плачьте

Это, к сожалению, абсолютно подтвержденный факт: человеческие слезы обладают веществом, которое снижает уровень тестостерона у мужчин. То есть, чем больше женщина плачет и рыдает, тем меньше она привлекает своего партнера. Конечно, это не значит, что вам вообще не нужно выражать эмоции. Просто постарайтесь их контролировать и не используйте слезы как безотказное тактическое оружие.

6. Не осуждайте

Партнеры должны быть честными друг с другом, поскольку любые отношения – это доверие и уважение. Мужчины (даже несмотря на свое бурное прошлое) хотят, чтобы их приняли такими, какие они есть. Поэтому, когда ваш избранник начинает рассказывать истории минувших дней, сдерживайтесь и не выходите из себя. У каждого из нас есть, были и будут свои ошибки. Не судите строго.

7. Мужчина может быть избалованным

Если вы думаете, что избалованной может быть только женщина, вы ошибаетесь. Мужчины тоже любят знаки внимания и теплое отношение – для них это признак того, что женщина заботится о них и знает обо всех их потребностях. Они любят подарки и с удовольствием выслушивают добрые слова или комплименты. Делайте им периодически такие приятные сюрпризы.

8. Мужчины могут быть чрезмерно прямолинейными

У мужчин также есть свои чувства, мнения и приоритеты. И они могут быть честными и откровенными, хотя порой даже чересчур прямолинейными. Поэтому не стоит резко реагировать на любые комментарии, которые вы можете услышать от партнера – лучше подумайте, каковы были его причины озвучивать это вам.

9. Мужчины не выносят одиночества

Несмотря на то, что мужчины нуждаются в собственном пространстве, они не могут долго оставаться в одиночестве. Им нужен кто-то, кто бы заботился о них и придавал смысл их жизни. Мужчины в отношениях чувствуют себя гораздо лучше и счастливее, чем закоренелые холостяки.

Текст: Flytothesky.ru