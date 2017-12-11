Какой сегодня праздник: 12 декабря 2017 года

Знаете ли вы, что 12 декабря 1629 родился духовный и культурный деятель, поэт, богослов Симеон Полоцкий? О том, чем еще ознаменовано 12 декабря — в обзоре Sputnik.

Что произошло 12 декабря

В 1910 году в Нью-Йорке пропала без вести светская львица Дороти Арнольд. Исчезновение девушки стало одним из самых таинственных в истории Америки.

В 1986 году в Берлине в аэропорту Шенефельд при попытке совершить посадку самолет, следовавший по маршруту Минск — Берлин, потерпел крушение. Погибли 72 человека — школьники из Берлина и экипаж лайнера.

В России 12 декабря является Днем Конституции, а в Кыргызстане — Днем национальной литературы.

Кто родился 12 декабря

12 декабря в православном календаре

Православные 12 декабря 2017 чтут память святого Парамона и других 370 мучеников, святого мученика Филумена, святого Акакия.

Именины

В этот день именины у Даниила, Ивана, Дениса, Николая, Парамона, Сергея и Федора.

12 декабря в народном календаре

Святого Парамона на Руси называли Зимоуказателем: по этому дню можно было узнать погоду на весь декабрь. Если утро было "красным", значит декабрь обещал быть ясным. Если же в этот день мела метель, то такая погода скорее всего должны была продержаться до Николы Зимнего.

12 декабря необходимо было избавиться от снежных "шапок" на крышах, но нельзя было пользоваться лопатой, иначе могла прохудиться крыша дома. А вот метлой или веником это даже нужно было делать. На Парамона люди говорили: "Земля каменеет, а речка стынет" и "Много снега — много хлеба, вода разольется — сена наберется".