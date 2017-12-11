Иудеи 12 декабря начинают праздновать Хануку

Ханука для иудеев всего мира — праздник света. В этот день в Великом Иерусалимском Храме более двух тысяч лет назад снова были зажжены свечи.

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История Хануки

В 332 году до нашей эры город Иудея на добровольной основе перешел под власть Александра Македонского, который не считал нужным вмешиваться в религиозную часть жизни евреев. Однако после кончины Македонского город регулярно переходил из рук одной династии в руки другой.

Так в 175 году до нашей эры, после прихода к власти Антиоха Епифана, эллинизация коренного населения стала особенно жесткой: обрезание новорожденных мальчиков и соблюдение шабата стали настоящим преступлением, а Тора попала под запрет.

Будучи против новых установленных правил, иудеи подняли восстание под предводительством семьи Маккавеев. Несмотря на отсутствие подходящего оружия и небольшое количество повстанцев, иудеи вытеснили армию Антиохи из города. Так, за три года им все-таки удалось полностью избавить Иерусалим от нежелательного властителя.

По легенде, евреи поднялись на Храмовую гору и нашли в Храме кувшин с маслом для лампад, которого должно было хватить лишь на один день. Однако произошло чудо: огонь в золотой меноре продолжал не переставая гореть восемь дней. Так был заново освящен Храм.

Почему праздник называется Ханука

Название праздника связано непосредственно с возобновлением служения Всевышнему в Иерусалимском Храме – Ханука означает "торжественное открытие, освящение". Кроме того, слово "Ханука" можно разбить на две части: "хану" – отдохнули и "ка" (буквенную запись 25 числа месяца кислев) — считается, в этот день иудеи наконец отдохнули от битвы с врагом.

Традиции праздника

Восемь дней праздника в синагогах читают молитву Галель. В 2017 году эти дни длятся с 12 по 20 декабря. Также в домах иудеи зажигают ханукию (ханукальную менору) – восьмисвечник, в который налито оливковое масло. Важно, чтобы свечи стояли в одну линию и на одном уровне, а расстояние между свечами было небольшим, но и не маленьким, чтобы свечи не плавили друг друга. Светильник устанавливается на видном месте, он должен быть не выше 80 сантиметров от пола, но и не ниже 24 сантиметров. Ханукию жгут в комнатах, где живут и где едят. Девятым светильником, от которого зажигают восемь остальных, является восковая свеча.

Восьмисвечник начинают зажигать после захода солнца — в первую ночь Хануки. Если кто-то не успел зажечь огни до рассвета, то зажигать их в этот день нельзя.

По правилам, в первый день праздника зажигают одну свечу, во второй – две. Далее до последнего вечера постепенно зажигаются все восемь огней. Они должны гореть не меньше, чем полчаса после появления на небе звезд.

Также по традиции на Хануку детям дарят деньги или игрушки – в ночь на четвертый или пятый праздничный день родители дают детям "ханукальные деньги", часть которых необходимо отдавать на благотворительность.

Что готовить на Хануку

В этот праздник принято устраиваться пышные застолья, во время которых звучат традиционные песни о чудесах Всевышнего. На столе обязательным блюдом на Хануку являются пончики из дрожжевого теста и картофельные оладьи – латкес. Поскольку Ханука связана непосредственно с маслом, на нем и готовят всю праздничную еду.

Что нельзя делать

В Хануку запрещено поститься. Кроме того, пока горят свечи, женщинам нельзя работать, это является символом глубокой благодарности женщин Всевышнему за чудо Хануки.