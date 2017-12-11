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Являетесь ли вы гением восприятия?
12.12.2017 12:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы все любим головоломки и загадки. Сегодня у нас есть для вас очень трудная задача: вам предстоит найти несколько различий между двумя идентичными изображениями. Уловить их могут только люди, умеющие видеть самые мельчайшие детали. Проверьте собственную внимательность и найдите все отличия! Начинайте с первого уровня, а затем двигайтесь к более сложным задачам. Мы в вас верим!
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Мы все любим головоломки и загадки. Сегодня у нас есть для вас очень трудная задача: вам предстоит найти несколько различий между двумя идентичными изображениями....
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