Природные инстинкты знаков зодиака

Одни люди живут для того, чтобы помогать другим. Они бескорыстны по своей натуре и стараются быть сильными ради тех, кого любят. Другие игнорируют чужие проблемы, а третьи способны бросить все и прийти на помощь. Какими же природными инстинктами наделен каждый знак зодиака?





1. Овен

Овны – очень сильные личности, они не боятся проблем и охотно помогают другим разобраться со сложившейся ситуацией. Если вы находитесь рядом с человеком этого знака, вы постоянно чувствуете себя в безопасности и знаете, что он всегда вас поддержит и подстрахует.

2. Телец

Тельцы привыкли сохранять спокойствие и не тратить эмоции попусту. Их хладнокровие позволяет им методично разобраться в любой проблеме и найти к ней решение. Они хоть и дружелюбны, но несколько закрыты, что в принципе не отменяет того, что любой Телец горой стоит за своих близких.

3. Близнецы

Близнецы слишком общительны и несколько двуличны, поэтому они могут принимать сразу две стороны спора или проблемы. Они великие дипломаты и умеют лавировать между всеми оппонентами, никого при этом не задев.

4. Рак

Раки бы отдали свою жизнь за человека, которого любят. Они слишком заботливы и самоотверженны и порой забывают о самих себе, чем, надо сказать, нередко пользуются не самые порядочные люди. Если бы вам понадобилась помощь, Раки бы, непременно, вам её оказали.

5. Лев

Львы – это уверенные в себе и смелые люди, способные справиться с любой ситуацией. Их уверенность – это то, чем восхищаются окружающие, и это их врожденное качество. Если Льву необходимо защитить себя или кого-то, он будет вести себя жёстко и даже жестоко.

6. Дева

Девы очень умны, они видят мир по-другому, и их образ мышления уникален. Это сильные личности со своими убеждениями. Они способны трактовать и более глубоко понимать людей и ситуации, буквально разбирая все по молекулам и анализируя детали. Их советы порой бесценны.

7. Весы

Весы всегда готовы веселиться и беззаботно относиться к жизни. Их волнует то, чтобы все жили так, как они хотят, игнорируя условности. Если этот знак запирают в клетке или стараются в чем-то ограничить, он сразу же перестаёт духовно развиваться и расти.

8. Скорпион

Скорпионы неимоверно вспыльчивы и безжалостны. Они станут бить свою жертву по самому больному месту, не испытывая никакого сочувствия. Природным инстинктом Скорпионов является желание защитить дорогих им людей, поскольку они считают это своим долгом.

9. Стрелец

Стрельцы интересуются культурой и всегда жаждут новых путешествий. Они живут исключительно по своим правилам и неизменно ищут очередные приключения. Если бы им предложили поехать завтра на край света, они бы без раздумий согласились.

10. Козерог

Козероги рождаются лидерами и трудоголиками: они безропотно взваливают на себя любую ответственность, тянут на себе целый воз задач и еще и другим помогают. Если этот знак за что-то берётся, до доведет дело до конца при любых обстоятельствах.

11. Водолей

Водолеи чувствуют себя свободными и независимыми и активно выражают себя с помощью творчества. На мир они взирают глазами ребенка: с удивлением и ожиданием чудес. Они хотят знать обо всем на свете, впитать как можно больше информации и приобрести максимум умений.

12. Рыбы

Рыбы очень чуткие, очень восприимчивые и плаксивые существа, но они еще и лучшие в мире слушатели. Если вам необходима эмоциональная поддержка – обращайтесь к Рыбам с их огромным сердцем. Вы можете порыдать у них на плече, и они обязательно вас поймут.

Текст: Flytothesky.ru