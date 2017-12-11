Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году

Поднимитесь в небо, и вы сможете увидеть наш мир с совершенно иного ракурса. Это одни из самых потрясающих аэрофотоснимков, которые сделали фотографы Reuters в 2017 году: проглядывающие сквозь облака смога города, тлеющие леса и текущие реки. Посмотрите на эти удивительные кадры Земли сверху.

1. Велосипедная радуга в Шанхае.





2. Норвежская гора Согнефьелле: так прочищается путь.





3. Рио-де-Жанейро: люди на пляже района Барра-да-Тижука.





4. Финское озеро Ванханкапунгинлахти.





5. Город Тяньцзинь в Китае: так выглядит индустриальный смог.





6. Мировой рекорд Гиннеса: аргентинское озеро Лаго Эпекуен, почти 2 тысячи плавающих человек, которые держатся за руки.





7. Река Ганг и её неимоверно грязная вода.





8. Музыкальный фестиваль Burning Man (штат Невада), посетителей около 70 тысяч человек.





9. Китайская провинция Шаньдун: из тумана выглядывают строящиеся небоскребы.





10. Спортсмены вокруг тренерской лодки на реке Енисей.





11. Цветение вишен в китайской провинции Гуйчжоу.





12. Реки в песчаных дюнах (Квинсленд, Австралия).





13. Всадники-карабинеры во время Сиенского Палио (скачки) в Италии.





Текст: Flytothesky.ru