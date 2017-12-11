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Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году
12.12.2017 13:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Поднимитесь в небо, и вы сможете увидеть наш мир с совершенно иного ракурса. Это одни из самых потрясающих аэрофотоснимков, которые
1. Велосипедная радуга в Шанхае.
2. Норвежская гора Согнефьелле: так прочищается путь.
3. Рио-де-Жанейро: люди на пляже района Барра-да-Тижука.
4. Финское озеро Ванханкапунгинлахти.
5. Город Тяньцзинь в Китае: так выглядит индустриальный смог.
6. Мировой рекорд Гиннеса: аргентинское озеро Лаго Эпекуен, почти 2 тысячи плавающих человек, которые держатся за руки.
7. Река Ганг и её неимоверно грязная вода.
8. Музыкальный фестиваль Burning Man (штат Невада), посетителей около 70 тысяч человек.
9. Китайская провинция Шаньдун: из тумана выглядывают строящиеся небоскребы.
10. Спортсмены вокруг тренерской лодки на реке Енисей.
11. Цветение вишен в китайской провинции Гуйчжоу.
12. Реки в песчаных дюнах (Квинсленд, Австралия).
13. Всадники-карабинеры во время Сиенского Палио (скачки) в Италии.
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Поднимитесь в небо, и вы сможете увидеть наш мир с совершенно иного ракурса. Это одни из самых потрясающих аэрофотоснимков, которые сделали фотографы Reuters в 2017 году:...
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