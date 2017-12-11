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Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году

12.12.2017 13:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Поднимитесь в небо, и вы сможете увидеть наш мир с совершенно иного ракурса. Это одни из самых потрясающих аэрофотоснимков, которые сделали фотографы Reuters в 2017 году: проглядывающие сквозь облака смога города, тлеющие леса и текущие реки. Посмотрите на эти удивительные кадры Земли сверху.

1. Велосипедная радуга в Шанхае.

Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году
REUTERS/Stringer

2. Норвежская гора Согнефьелле: так прочищается путь.

Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году
NTB Scanpix/Tore Meek via REUTERS

3. Рио-де-Жанейро: люди на пляже района Барра-да-Тижука.

Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году

4. Финское озеро Ванханкапунгинлахти.

Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году

5. Город Тяньцзинь в Китае: так выглядит индустриальный смог.

Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году
REUTERS/Stringer

6. Мировой рекорд Гиннеса: аргентинское озеро Лаго Эпекуен, почти 2 тысячи плавающих человек, которые держатся за руки.

Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году
Prensa Municipio Adolfo Alsina/via Reuters

7. Река Ганг и её неимоверно грязная вода.

Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году
REUTERS/Danish Siddiqui

8. Музыкальный фестиваль Burning Man (штат Невада), посетителей около 70 тысяч человек.

Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году
REUTERS/Jim Bourg

9. Китайская провинция Шаньдун: из тумана выглядывают строящиеся небоскребы.

Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году
REUTERS/Stringer

10. Спортсмены вокруг тренерской лодки на реке Енисей.

Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году

11. Цветение вишен в китайской провинции Гуйчжоу.

Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году
China Daily/via REUTERS

12. Реки в песчаных дюнах (Квинсленд, Австралия).

Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году
REUTERS/David Gray

13. Всадники-карабинеры во время Сиенского Палио (скачки) в Италии.

Лучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году
REUTERS/Stefano Rellandini

Текст: Flytothesky.ruЛучшие фотографии нашей планеты, снятые с воздуха в 2017 году

 
 
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