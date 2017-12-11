9 фраз, которые указывают на проблемы в отношениях

Во всех отношениях, даже самых успешных, возникают свои сложные моменты и конфликты. К сожалению, самой большой проблемой является отсутствие нормального диалога: люди недоговаривают, замалчивают и играют в словесные игры. Они не говорят напрямую и ссорятся вместо того, чтобы вдвоем выявить причину конфликта. И решение обычно проще, чем кажется. Эти 9 фраз указывают на то, что в отношениях возникли проблемы, и один из партнеров несчастлив.





1. «Ты меня не понимаешь»

Вместо этой фразы честно расскажите своему партнеру, как вы себя чувствуете и что думаете. Пусть он знает, что происходит у вас внутри. Попытайтесь достичь взаимного согласия. Иногда гендерные различия влияют на восприятие реальности, а обмен опытом и ожиданиями от отношений позволят лучше понять ситуацию.

2. «Почему тебе не нравится…»

Основой успешных отношений является уважение и полное признание другого человека. Если вы желаете изменить его с самого начала, это не сработает. Каждый человек уникален и обладает рядом плюсов и минусов, характерных только для него. Никто не идеален. Не требуйте от своего партнера, чтобы ему нравилось то же, что и вам, а скорее попытайтесь узнать, что ему интересно.

3. «Ты не тот (та), кого я полюбил(а)»

Вполне закономерно, что со временем человек меняется. Такой фразой вы только причините своей второй половине боль. Вы оба уже давно не такие, какими были в начале, и это не повод использовать данную фразу в качестве убийственного аргумента.

4. «Делай, что хочешь»

Такое заявление, произнесенное недоброжелательным тоном, может стать началом серьезной ссоры. Эта фраза выражает неуважение к партнеру, и ею вы передаете свое неприятие и даже скрытую враждебность. Она означает, что вы находитесь на грани, и вам практически уже безразлично, что произойдет с вашими отношениями.

5. «Мне всё надоело»

Скука не должна быть признаком конца отношений, но это может указывать на то, что им нужен новый всплеск эмоций. Эта фраза указывает, что то, что работало в ваших отношениях до сих пор, уже не интересно и не забавно для вас. Сделайте перерыв, сломайте обыденную монотонность и начните делать что-то новое вместе.

6. «Ты преувеличиваешь»

Эта фраза, используемая во время конфликта, всегда ставит перед собой задачу «разбить» последний аргумент партнера – и она является признаком неуважения и непонимания чувств другого человека. Вы показываете, что вам все равно, о чем он думает. Если атмосфера накаляется, контролируйте себя. Отношения основаны на компромиссе, и каждый партнер имеет право высказать свою собственную точку зрения.

7. «Ты никогда не изменишься»

Это тоже одна из фраз, которая вызывает гнев. Для обоих партнеров должно быть ясно, что если вы вступаете в отношения, то вы принимаете своего избранника, как есть, включая его слабости и особенности поведения. Если вы не можете это принять, возможно, стоит подумать, действительно ли вы любите этого человека. Никогда не пытайтесь изменить кого-то силой.

8. «Я тебе не верю»

Отношения – это уважение, честность и поддержка. Такая фраза является посланием о том, что вы считаете своего партнера лжецом. Даже если вы действительно так думаете, просто задайте ему прямой вопрос, чтобы избежать всяческих недоразумений.

9. «Если бы ты по-настоящему любил(а) меня, ты бы…»

Это самый несправедливый ультиматум и откровенная манипуляция чувствами своего партнера. Лучше просто скажите ему, почему вы думаете, что он (она) должен что-то сделать для вас. Выражайте свои мысли честно и открыто, а не выдвигайте условия.

Текст: Flytothesky.ru