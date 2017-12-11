5 вещей, которые вы преспокойно можете оставить в уходящем году

2017 потихоньку собирается с нами прощаться, а мы уже начинаем возлагать большие надежды на то, что принесет год новый. Но готовы ли вы оставить все лишнее и ненужное уходящему году, чтобы действительно открыть новую страницу своей жизни? Наверное, такой шаг кажется сложным, тем не менее он очень эффективен и полезен. Поэтому оставьте в 2017 хотя бы следующие пять вещей:





1. Все сожаления

Сожаления порождают недовольство, а это тянет вас назад и препятствует личному росту. Конечно, это легче сказать, нежели сделать, но ведь, согласитесь, так удобно и привычно ковыряться в собственных мыслях, переживая об уже произошедшем, а не о том, что происходит сейчас. Да, вам есть чему поучиться, оглядываясь назад, но жить в прошлом бессмысленно. Посмотрите вперед с оптимизмом.

2. Неудавшиеся отношения

Наши отношения – это очень ценная часть жизни. Мы постоянно встречаем людей, которые снова и снова заставляют нас осознавать то, насколько мало мы понимаем мир вокруг нас. Каждый человек, с которым мы взаимодействуем, – это бездонный кладезь историй и уроков. Однако ничто не остается неизменным, как бы мы не старались. Оставьте позади все неудачные отношения и готовьтесь к более счастливым временам.

3. Сомнения

Не позволяйте вашему чрезмерному мышлению и рефлексиям не давать вам наслаждаться своей жизнью. Знайте, что нет лучшего времени, чем настоящее, чтобы делать все, что вы всегда хотели. Начните блог, который вы мечтали завести. Закажите тур, на который у вас никогда не было ни времени, ни финансов. Купите нужную вам вещь, не откладывая это на завтра. Нет правильного и неправильного времени, есть только упущенные возможности. Ваше время сейчас, ведь если не сейчас, то когда?

4. Зона комфорта

Существует большая разница между тем, чтобы чувствовать себя живым и просто существовать. Все успешные люди в какой-то момент решили жить по своим правилам. Начните и вы жить жизнью, которой сможете гордиться. Идите навстречу мечте, а не ждите подходящего времени. Трудно вырваться из этой зоны комфорта, особенно когда вы погрязли в рутине обыденности, а ваши привычные обязанности ограничивают вас. Помните, что изменения не должны быть резкими: они тоже могут быть вполне обыденными, например, засыпать и просыпаться на час раньше или каждое утро застилать кровать. Именно эти крошечные вещи подталкивают нас к тому, чтобы выходить за рамки привычного.

5. Недовольство собой

Не существует свободы от прошлого, если вы не можете простить себя. Все ваши ошибки привели вас к этому самому моменту, где вы сейчас находитесь, и вы за это должны быть благодарны. Простите себя за принятие неверных решений; за то, что вы не выполнили намеченных задач; за то, что купили какую-то ненужную, но дорогую вещь. Вступайте в новый период жизни, избавившись от обид и недовольства самим собой. Зачем тащить за собой ненужный груз?

Текст: Flytothesky.ru