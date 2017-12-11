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Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

12.12.2017 18:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если у вас мало места в доме для полноценной пушистой лесной красавицы, то вы запросто можете собственноручно создать ёлочную альтернативу, и выглядеть это будет необычно и очень креативно. А если вы просто не хотите рубить живое деревце ради одного праздника, тогда тем более для вас это наиболее оптимальный выход. Праздничным деревом может стать все что угодно, если вы немного дадите волю своей фантазии.

1. Хотите что-то совсем быстрое? Очень простой в сборке вариант из картона!

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

2. Предпочитаете что-то более минималистичное, попробуйте создать такую конструкцию.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

3. В комнате совсем нет свободного места? Простые елочные ветки отлично украсят интерьер.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

4. Или только одна, но пушистая ветка.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

5. Хотя практически любая ветка может стать новогодней, если её соответствующе украсить.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

6. Вот более концептуальный подход к видению ветки.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

7. Совершенно потрясающий вариант из труб ПВХ.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

8. А это дерево больше похоже на популярную игру Дженга.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

9. Если вы уже почувствовали прилив творческого вдохновения, вы можете попробовать соорудить такую ёлку.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

10. То ли полка, то ли ёлка.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

11. А это совсем примитивный вариант, но вполне праздничный.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

12. Такую ёлку оценят все любители книг.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

13. Если вам жалко выкидывать цветочный букет, модифицируйте его в ёлку.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

14. Даже из простых вешалок можно создать что-то необычное.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

15. В конце концов можно напечатать плакат на много лет вперёд.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

16. Поленница тоже может выглядеть по-праздничному уютно.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

17. А если вы совсем ленивы или ваша фантазия не желает включаться, возьмите лестницу-стремянку.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

18. Подвесная версия тоже очень и очень неплоха.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

19. Между прочим, даже ананас может внести свою лепту в праздничный декор помещения.

Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

Текст: Flytothesky.ruОчень креативные альтернативы новогодней ёлке

 
 
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