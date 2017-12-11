Очень креативные альтернативы новогодней ёлке

Если у вас мало места в доме для полноценной пушистой лесной красавицы, то вы запросто можете собственноручно создать ёлочную альтернативу , и выглядеть это будет необычно и очень креативно. А если вы просто не хотите рубить живое деревце ради одного праздника, тогда тем более для вас это наиболее оптимальный выход. Праздничным деревом может стать все что угодно, если вы немного дадите волю своей фантазии.

1. Хотите что-то совсем быстрое? Очень простой в сборке вариант из картона!





2. Предпочитаете что-то более минималистичное, попробуйте создать такую конструкцию.





3. В комнате совсем нет свободного места? Простые елочные ветки отлично украсят интерьер.





4. Или только одна, но пушистая ветка.





5. Хотя практически любая ветка может стать новогодней, если её соответствующе украсить.





6. Вот более концептуальный подход к видению ветки.

7. Совершенно потрясающий вариант из труб ПВХ.





8. А это дерево больше похоже на популярную игру Дженга.





9. Если вы уже почувствовали прилив творческого вдохновения, вы можете попробовать соорудить такую ёлку.





10. То ли полка, то ли ёлка.





11. А это совсем примитивный вариант, но вполне праздничный.

12. Такую ёлку оценят все любители книг.





13. Если вам жалко выкидывать цветочный букет, модифицируйте его в ёлку.





14. Даже из простых вешалок можно создать что-то необычное.





15. В конце концов можно напечатать плакат на много лет вперёд.





16. Поленница тоже может выглядеть по-праздничному уютно.





17. А если вы совсем ленивы или ваша фантазия не желает включаться, возьмите лестницу-стремянку.





18. Подвесная версия тоже очень и очень неплоха.





19. Между прочим, даже ананас может внести свою лепту в праздничный декор помещения.

Текст: Flytothesky.ru