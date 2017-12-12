Как стать сердцеедкой: 10 шагов

Разбивать мужские сердца — тайная женская фантазия. Сила обольщения творит чудеса. Обаятельной женщине проще выжить в этом мире. К ней отношение совсем иное.





Сердцеедки знают, на каких струнах мужской души нужно играть, а какие затрагивать бесполезно. Они умеют силой своего обаяния и красоты сводить с ума представителей сильного пола. И добиваются в этом немалых успехов.

Почему же женщины так отчаянно хотят стать сердцеедками?

Во-первых, это здорово поднимает самооценку. Осознание того, что ты можешь одним взмахом ресниц покорить самого завидного холостяка, отлично сказывается на самолюбии, появляется уверенность в себе.

Во-вторых, сердцеедки более удачливы в жизни. Они могут получить более высокую должность, выгодно устроить свою личную жизнь. И дело вовсе не в сексуальной магии и способности соблазнить, допустим, шефа. Сердцеедки более раскованы, презентабельны и обладают широким кругозором. Поэтому ценятся не только за красоту, но и за личностные качества.

В-третьих, у сердцеедок меньше комплексов. Они уверены в своей привлекательности, но могут запросто посмеяться над собой. Настоящей сердцеедке все равно, что говорят у нее за спиной. Ей важно мнение родителей, ее мужчины и, конечно, свое собственное.

Не нужно в слово сердцеедка вкладывать только сексуальный подтекст. Это не девушка легкого поведения, которая отбивает чужих мужей, носит короткие юбки и томно закатывает глаза. В этой женщине заключена огромная душевная мощь и ум. Не может глупенькая девушка стать настоящей сердцеедкой. Это не она будет пользоваться мужчинами, а они ее будут использовать по прямому назначению.

Как же стать сердцеедкой? Многие женщины тайно мечтают стать покорительницами мужских сердец. Но не знают, как воплотить свою мечту в реальность.

10 простых советов помогут любой представительнице слабого пола стать настоящей сердцеедкой.

1. Только женственная одежда. Она более выигрышно подчеркивает достоинства и приманивает потенциальных ухажеров. Утонченность фигуры должна быть выделена при помощи сексуальной юбки, блузки в обтяжку или шпилек. Но не стоит забывать об элементарных нормах приличия.

2. Внешняя ухоженность. Обгрызенные ногти, засаленные волосы и небритые подмышки — табу. Не может у сердцеедки быть и запаха пота. Он сигнализирует о том, что у женщины проблемы с личной гигиеной.

3. Красивая походка. Сердцеедки не ходят вразвалочку, качаясь из стороны в сторону, словно пингвины. Они идут плавно, небыстро, позволяя всем вокруг осмотреть их с ног до головы.

4. Красивый голос. Низкий, грудной, чуть с хрипотцой. Мужчины от него балдеют. Он заводит получше самых интимных прикосновений. Потренировать такой голос можно при помощи упражнений.

5. Умение поддержать любой разговор. В компании мужчин сердцеедка не молчит. Нет, она не умничает и не пытается задавить всех своей эрудицией. Но вставить уместную реплику может.

6. Красивый взгляд. Некоторые женщины на всех глядят таким ненавидящим взглядом, что хочется от них поскорее убежать. А сердцеедки смотрят на все с интересом. Как на любимого кота или новую сумочку от Prada.

7. Умение показывать эмоции. Очень важная черта сердцеедок. Они никогда не сидят с отмороженным лицом. Они всегда проявляют какие-то эмоции. К «мумиям» у мужчин отношение отрицательное.

8. Эрудиция. Глупых девушек много. Они интересны для постельных утех, а вот жить с такой дамой скучно. Сердцеедки же привлекают не только внешностью, но и умом. С такими женщинами никогда не бывает скучно.

9. Раскованность. Сердцеедка знает, как возбудить мужчину. Она не побоится сделать первый шаг. Такая женщина способна завести любого. За этот ее и носят на руках.

10. Уважение к мужчинам. Они это еще как любят. Сердцеедка может найти ключик к мужскому сердцу. Она правильно льстит, в меру критикует, но всегда уважительно относится к своему избраннику. Ведь она сама его выбрала.

Сердцеедками мечтают стать многие женщины. Но очень часто они концентрируются именно на внешней привлекательности. Правда, это только вершина айсберга. Для того, чтобы стать настоящей сердцеедкой, нужна колоссальная работа над собой. И касается она не только внешности, но и интеллекта.

Текст: Flytothesky.ru