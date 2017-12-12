Что является залогом настоящей близости в отношениях?

Подлинное чувство близости способно сохранить любые отношения и помогает паре пережить трудные времена. Один из способов приобрести такую близость – начать делиться с любимым человеком своими мыслями и разделять его чувства, учитывая разницу в мировосприятии. В социальной психологии это означает быть отзывчивым к нуждам и потребностям другого человека. Когда вы почувствуете, что вас действительно принимают, то поймёте, что на свете нет ничего лучше этого чувства.





Как же можно создать такую близость со своим любимым человеком? Для этого вам понадобится сделать два несложных шага.

1. Захотеть рассказывать о своих мыслях и чувствах другому человеку. На самом деле, это намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Необязательно говорить только о ваших отношениях. Темой разговора может быть любая вещь, любое событие и любой человек – будь это увиденная картинка в Интернете или коллега по работе. Тема разговора не так важна, как умение слушать и быть услышанным.

Вы можете подумать, что обсуждение мелочей не стоит вашего внимания, и будете не совсем правы. Во время разговора вы узнаёте друг друга, делитесь мнением, разделяете чужую точку зрения – всё это позволяет вам по-новому посмотреть на любимого человека и почувствовать к нему настоящую близость. Если вы в конце дня не захотите рассказать партнёру, как у вас прошёл день, то такое поведение раз за разом будет отдалять вас друг от друга.

Умение слушать так же важно, как и умение говорить. Если во время разговора вы будете отвлекаться, посматривать на часы, всем своим видом показывая, как вы заняты, то это не возымеет должного действия. Помогите вашему партнёру раскрыться и рассказать о своих чувствах, даже если его мысли кажутся вам предсказуемыми, глупыми и несерьёзными. Поверьте: для них действительно важно, чтобы вы сумели их выслушать.

Вероятно, сейчас вы представляете себе все эти бесконечные часы, которые уйдут на бессмысленные разговоры, вздыхаете и понимаете, что не способны общаться так каждый день. Действительно, в жизни каждого человека время от времени бывают ситуации, когда дел появляется больше, чем свободного времени. Но самое важное – суметь найти минутку даже в самый загруженный делами день. Необязательно видеть любимого человека ежеминутно: пишите ему, звоните в течение дня, делитесь своим мнением, даже будучи далеко друг от друга. Прочитали интересную статью? Отправьте её вашему партнёру с комментарием, что именно вас задело. И послушайте, что он на это скажет. Услышали новую песню? Пришлите её партнёру с просьбой послушать. Ваш начальник вывел вас из себя? Позвоните партнёру и поделитесь мыслями об этом.

2. Быть отзывчивым слушателем. Что это значит? Под термином «отзывчивый слушатель» понимается человек, способный (обратите на это внимание) на короткое время отложить все свои дела и уделить всё своё внимание любимому человеку. Нужно всем своим видом показывать, что вы заинтересованы в словах партнёра, в его мыслях и чувствах. Уберите телефон, закройте ноутбук, прекратите смотреть на часы и вздыхать. Проявите заботу к любимому человеку, и отдача не заставит себя ждать.

Давайте подробно разберём, что именно вам нужно сделать, чтобы стать ближе к партнёру.

• Быть интересующимся. Вы должны быть абсолютно уверены в том, что именно партнёр хочет донести до вас.

Как это сделать: во время разговора задавайте наводящие и уточняющие вопросы. Говорите приблизительно такие фразы: «Правильно ли я понимаю, что…», «Так ты говоришь, что…» и т. п.

• Быть понимающим. Вы должны понимать не только то, что партнёр хочет вам сказать, но и то, почему он хочет это сказать. Вы должны захотеть узнать своего любимого человека полностью, понять, как он мыслит и что им движет.

Как это сделать: позвольте вашему партнёру почувствовать, что вы принимаете его, сказав такие фразы: «Я понимаю, почему это важно для тебя», «Я вижу причины, побудившие тебя сделать это» и т. п.

• Быть заботливым. Такое поведение скажет вашему партнёру всё само за себя.

Как это сделать: будьте внимательны к чувствам другого человека, говорите ему: «Я тебя люблю», «Это тоже важно для меня», «Мы разберёмся с этим вместе», «Знай, я всегда рядом», «Я помогу, только дай знать» и т. п.

Текст: Flytothesky.ru