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Что является залогом настоящей близости в отношениях?

12.12.2017 23:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Подлинное чувство близости способно сохранить любые отношения и помогает паре пережить трудные времена. Один из способов приобрести такую близость – начать делиться с любимым человеком своими мыслями и разделять его чувства, учитывая разницу в мировосприятии. В социальной психологии это означает быть отзывчивым к нуждам и потребностям другого человека. Когда вы почувствуете, что вас действительно принимают, то поймёте, что на свете нет ничего лучше этого чувства.

Что является залогом настоящей близости в отношениях?

Как же можно создать такую близость со своим любимым человеком? Для этого вам понадобится сделать два несложных шага.

1. Захотеть рассказывать о своих мыслях и чувствах другому человеку. На самом деле, это намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Необязательно говорить только о ваших отношениях. Темой разговора может быть любая вещь, любое событие и любой человек – будь это увиденная картинка в Интернете или коллега по работе. Тема разговора не так важна, как умение слушать и быть услышанным.

Вы можете подумать, что обсуждение мелочей не стоит вашего внимания, и будете не совсем правы. Во время разговора вы узнаёте друг друга, делитесь мнением, разделяете чужую точку зрения – всё это позволяет вам по-новому посмотреть на любимого человека и почувствовать к нему настоящую близость. Если вы в конце дня не захотите рассказать партнёру, как у вас прошёл день, то такое поведение раз за разом будет отдалять вас друг от друга.

Умение слушать так же важно, как и умение говорить. Если во время разговора вы будете отвлекаться, посматривать на часы, всем своим видом показывая, как вы заняты, то это не возымеет должного действия. Помогите вашему партнёру раскрыться и рассказать о своих чувствах, даже если его мысли кажутся вам предсказуемыми, глупыми и несерьёзными. Поверьте: для них действительно важно, чтобы вы сумели их выслушать.

Вероятно, сейчас вы представляете себе все эти бесконечные часы, которые уйдут на бессмысленные разговоры, вздыхаете и понимаете, что не способны общаться так каждый день. Действительно, в жизни каждого человека время от времени бывают ситуации, когда дел появляется больше, чем свободного времени. Но самое важное – суметь найти минутку даже в самый загруженный делами день. Необязательно видеть любимого человека ежеминутно: пишите ему, звоните в течение дня, делитесь своим мнением, даже будучи далеко друг от друга. Прочитали интересную статью? Отправьте её вашему партнёру с комментарием, что именно вас задело. И послушайте, что он на это скажет. Услышали новую песню? Пришлите её партнёру с просьбой послушать. Ваш начальник вывел вас из себя? Позвоните партнёру и поделитесь мыслями об этом.

2. Быть отзывчивым слушателем. Что это значит? Под термином «отзывчивый слушатель» понимается человек, способный (обратите на это внимание) на короткое время отложить все свои дела и уделить всё своё внимание любимому человеку. Нужно всем своим видом показывать, что вы заинтересованы в словах партнёра, в его мыслях и чувствах. Уберите телефон, закройте ноутбук, прекратите смотреть на часы и вздыхать. Проявите заботу к любимому человеку, и отдача не заставит себя ждать.

Давайте подробно разберём, что именно вам нужно сделать, чтобы стать ближе к партнёру.

• Быть интересующимся. Вы должны быть абсолютно уверены в том, что именно партнёр хочет донести до вас.

Как это сделать: во время разговора задавайте наводящие и уточняющие вопросы. Говорите приблизительно такие фразы: «Правильно ли я понимаю, что…», «Так ты говоришь, что…» и т. п.

• Быть понимающим. Вы должны понимать не только то, что партнёр хочет вам сказать, но и то, почему он хочет это сказать. Вы должны захотеть узнать своего любимого человека полностью, понять, как он мыслит и что им движет.

Как это сделать: позвольте вашему партнёру почувствовать, что вы принимаете его, сказав такие фразы: «Я понимаю, почему это важно для тебя», «Я вижу причины, побудившие тебя сделать это» и т. п.

• Быть заботливым. Такое поведение скажет вашему партнёру всё само за себя.

Как это сделать: будьте внимательны к чувствам другого человека, говорите ему: «Я тебя люблю», «Это тоже важно для меня», «Мы разберёмся с этим вместе», «Знай, я всегда рядом», «Я помогу, только дай знать» и т. п.Что является залогом настоящей близости в отношениях?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Подлинное чувство близости способно сохранить любые отношения и помогает паре пережить трудные времена. Один из способов приобрести такую близость – начать...

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