Почему люди, которых вы любите, обижают вас?

Сколько раз вы чувствовали себя оскорблёнными, непонятыми и даже шокированными из-за неосторожных слов или действий друга, родственника или любимого человека? «Как он мог быть таким бесчувственным!», «Как он мог не знать, что это меня обидит!», «Как он мог так со мной поступить?» – вот популярные фразы, которые в этот миг проносятся в голове.





К сожалению, на эти вопросы нет универсального ответа. Отношения двух людей – весьма сложная для понимания вещь. И есть одна модель поведения, к которой люди очень часто прибегают во время общения друг с другом. Они ошибочно обвиняют других в том, что те виноваты в их эмоциональной реакции, что они намеренно разозлили или каким-либо иным образом спровоцировали их.

Вам больно? Никто этого не знает

Каждому человеку следует постоянно держать в голове мысль, что его эмоциональная реакция столь же индивидуальна, как и он сам. Каждая идея, кажущаяся вам очевидной, не является такой же для других. Проблема в том, что другой человек может даже не понять, что своими действиями он задел вас. Он просто ведёт себя так, как привык, он придерживается своих собственных правил. Он получил совершенно иной жизненный опыт, отличный от вашего, и этот опыт сформировал его особое мировоззрение и точку зрения.

Например, вы ждёте СМС-сообщение от друга насчёт встречи, думаете, что он всё заранее спланирует и сообщит вам результат. Но проходит какое-то время, а друг ничего не пишет. Вы раздражаетесь, чувствуете лёгкое беспокойство. О вас забыли? К вам отнеслись неуважительно? Как друг может не понимать, что своим поведением обижает вас?

Забывая учитывать то, что все люди разные, человек начинает злиться, затевает ссору на пустом месте. Но друг, возможно, вовсе не хотел вас обидеть! Более того, он мог даже не подозревать, что своими действиями (бездействием) как-то задевает вас.

Он может по-своему распределять время, по-своему решать проблемы, может отвлекаться на другие дела. На самом деле, существует ещё 1000 и 1 причина, почему он не оправдал ваши ожидания.

Каждый человек является центром своей собственной Вселенной. И все Вселенные настолько разные, насколько разные и сами люди.

Неверное истолкование чужих действий или отсутствие диалога

Существует ещё одно объяснение, почему люди ведут себя не так, как вы того ожидаете. К примеру, вы расстроены тем, что любимый человек не выполняет вашу просьбу, о которой вы напоминали уже миллион раз. Вы сталкиваетесь с ним лицом к лицу и искренне не можете понять, почему он так с вами поступает. Вы смотрите на него разочарованно, а он, кажется, не особо беспокоится из-за того, что обидел вас, глупо отшучивается и отводит глаза в сторону.

Его кажущееся безразличие в действительности может оказаться простой и естественной защитной реакцией в ответ на вашу раздражительность. Он ведёт себя так не потому, что не уважает вас, а потому, что защищает самого себя. Хотя со стороны вам будет казаться, что эта реакция означает его незаинтересованность и безразличие.

Люди недооценивают то, как мало они знают о других (и о себе самих)

У каждого человека внутри есть свой собственный мир, наполненный индивидуальными эмоциями и чувствами. Никто, кроме него, этот мир не видит, не чувствует, не живёт в нём. Кто вы, что вы чувствуете, почему вы поступаете тем или иным образом не зависит от вашего сознания. Эта идея является фундаментальной в психоаналитической терапии.

Как же пережить очередной день, не говоря о целой жизни?

Неосознанно вы пытаетесь понять другого человека, основываясь на собственном опыте. Итак, представьте, что вы готовитесь к ужину с другим человеком, заранее самостоятельно продумывая меню и многие другие вещи. При этом вы даже не думаете о том, что нужно поинтересоваться мнением другого человека. Вы основываетесь на том, что нравится вам, что вписывается в ваше мировоззрение, поэтому берёте на себя обязанность решать за себя и за другого человека. Вы полагаете, что таким образом демонстрируете уважение или даже любовь.

Такое поведение весьма распространено. Однако оно является не конструктивным.

Что же делать?

Вы можете периодически напоминать себе, что конфликт не есть решение проблемы. А ваша реакция не является тем, что действительно хотел получить ваш оппонент, когда что-то сказал или сделал. Скорее всего, человек вовсе не намеревался обидеть вас. И, конечно же, его поведение не означает, что он не заботится о вас или не любит вас.

Большинство дорогих вам людей действительно стараются сделать всё возможное, чтобы вы были счастливы. Конечно, у них не может всё получаться идеально и хорошо.

Когда вы чувствуете раздражение, обиду, эмоциональную боль или злость из-за поведения близкого вам человека, ответьте на следующие вопросы:

• «Как ещё, кроме своих догадок, я могу понять, что происходит на самом деле?»;

• «Может быть, этот человек имеет хорошие намерения? Или же он боится моей реакции, или просто не знает о том, что может меня обидеть?»;

• «Возможно, у этого человека иное мнение о правильных и неправильных вещах?»;

• «Может быть, мне больно потому, что я сам себя накрутил, а не потому, что другой человек хотел причинить мне боль?».

Текст: Flytothesky.ru